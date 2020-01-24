亞博方艙最快周六開400牀位 粉嶺確診婦居家等入院 同住兩子染疫

夫陰性 家傭寵物6日未檢疫

醫管局昨安排230名病人轉往二線隔離病牀、118人轉到鯉魚門隔離設施；但同日一線隔離病牀和病房使用率仍達79%和82%。

北區區議員羅庭德表示，粉嶺永寧村村屋居住的一名40歲的母親於7月22日獲通知確診，等入院期間一直留在家，與丈夫、兩名兒子、家傭及兩隻狗同住。至25日，母親病情變嚴重，兩名兒子亦發燒，召救護車入院，兩兒翌日確診，丈夫則驗出陰性，家傭和兩隻狗至昨第6日仍待送入檢疫中心。

區議員批支援零跟進

許樹昌：如鑽石公主號

羅庭德質疑，「衛生署是否一句不勝負荷，醫療系統有壓力就不管？」他說，上述兩名兒子是在確診者延遲入院前還是其間感染，目前已不得而知，但衛生署無提供過防感染資訊助減家庭感染風險、無跟進一家有無外出、無送飯等，基本支援「零跟進」，批評署方嚴重行政失當可令疫情擴大，若不改善送院前安排或致疫情如雪球滾大。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，同住家人染疫有兩個可能，包括他們共同接觸一個傳染源，但病發日期不同；或者其他成員被首名染疫者傳染。他認為遲送院的情况不理想，家居環境如同「郵輪鑽石公主號」般，「令另一個都有事」。

昨日危殆和嚴重的確診者有68人，負壓深切治療病牀佔用率逾六成。港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台《晴朗的一天出發》表示，嚴重和危殆人數較一周前增一倍，負氣壓深切治療部病牀分單人房和多人房，分別有53張和73張，共126張。何認為，若疫情持續，預料負壓深切治療病牀將於一周內爆滿，可能被迫轉用其他無負壓的環境裝呼吸機搶救病人，或造成院內醫護感染風險。對於一般成人隔離病牀飽和，他促港府徵用整間酒店為檢疫中心，並將現有檢疫中心轉作社區隔離設施。

醫管局試三級制分流

沒肺炎有發燒留亞博

醫管局正籌備於亞博館設社區治療中心，接收病情較輕患者，該處會有X光儀器，病人亦可接受血液測試。據本報獲醫管局內部電郵，除非設施尚未就緒，否則局方召集醫護最快本周六（8月1日）入亞博，首階段會提供400至500張病牀。

醫管局試行將患者分3個級別，安排18歲至60歲患者入住不同設施（見表）。血氧含量低於96%及有肺炎病徵的患者，會獲安排送院；如血氧含量達96%或以上、沒有肺炎但發燒的患者，會留在亞博；病情最輕的可到鯉魚門社區隔離設施。

明報記者

（疫情第三波）