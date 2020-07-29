「屯門康和」兩日未撤完 許樹昌：增感染風險

多兩院舍失守 累計14間

兩個原有院舍群組再擴大，包括屯門新墟康和護老中心黃金分院多4名院友確診，累計28人確診，另有3至4人初步確診，包括一名照顧員。該院累計25名院友確診，據社署資料，該院最多可容納106人，按此粗略推算，確診率約23%。至於救世軍隆亨長者之家繼一名清潔工、一名廚師及4名院友確診，昨多一名女廚師確診。

被問到為何仍未完成撤離康和護老中心黃金分院的院友，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示「努力緊」。中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，運送院友需要非緊急救護車，惟近日有關人員工作繁忙及車輛有限，一般而言院舍通風不理想，牀位較密，或令病毒積存，增加感染風險。

衛生防護中心發現一名前日確診的女子，在香港仔嚴重殘疾護理院舍「東華三院賽馬會健怡之家」任職照顧員。政府另透過大型檢測發現銅鑼灣禮頓道崇恩老人院分院一名照顧員初步確診。張竹君說會為兩間院舍的員工及院友安排病毒檢測。

此外，對於有報道指有接受檢疫的院友在亞博館的臨時檢疫中心不獲安排洗澡，亦要強制使用尿片，張竹君引述社署指亞博館會加建浴室，或提供消毒濕紙巾予院友清潔身體。

（疫情第三波）