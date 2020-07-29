禁堂食打工仔沮喪 「連唞氣地方都無」

早茶酒樓爆滿 茶客怕悶：會周圍去

記者昨早在黃大仙4家酒樓觀察，其中兩家座無虛席，茶客多是長者，部分需「搭枱」，不時有人除下口罩「滿場飛」聊天。每天飲早茶、80歲的郭先生稱，老人家生活沉悶，「唔出街唔得」，因周三起不能飲早茶，會選擇乘車周圍去打發時間。另一80歲茶客葉先生稱因擔心受感染，已減少外出，但飲早茶的多年習慣改不掉，今天起無奈要留家吃早餐。午市時段黃大仙各酒樓均見空枱，較早市冷清。茶客趙先生稱因酒樓將全日禁堂食，專誠來吃午飯：「今日一定要嚟食！」

年輕人趁「最後機會」相聚慶生

另一邊廂，旺角朗豪坊美食廣場中午時段未滿座，但不乏年輕人及打工一族光顧。17歲生日的Julianna和朋友Carrianna昨相約慶生。Julianna說，因兩人家裏環境淺窄，難以到對方家聚會，料禁堂食後難見面。昨適逢Julianna生日，她們便趁「最後一日」堂食機會到美食廣場用餐，順道切蛋糕慶生。兩人明年應考中學文憑試，Julianna形容整個中五「好似無返過學，似自己學，然後就去考DSE咁」。她感到在家溫書常分心，「（今天）開始連到咖啡室或food court溫習也不可以」，感到無奈。

從事飲食業兼職的卓先生稱，公司不包膳食，習慣外出午膳，新措施下料只能買外賣到休息室吃。「休息室也多人，危險程度一樣。在室外吃也覺危險啊，估計也會多人。但唔食嘢點做嘢？人就係要食嘢！唔通要匿喺廁所食？」因他是兼職員工，現沒被安排上班，預計新措施下進一步受影響；又認為禁堂食「無用，整到成件事愈來愈衰」。

料多人在公司午膳 員工稱「一樣危險」

從事文職的陳小姐和李小姐在旺角上班，陳稱為禁堂食感沮喪，「大家已習慣lunch要搵地方唞氣、食嘢、傾吓，𠵱家連呢啲都無晒」。李認為政府捉錯用神，「他們覺得餐廳是爆發源頭，但如果我感染，搭公共交通工具，（危險程度）也一樣啊。（禁堂食）對件事有幫助？大家應該思考一下」。

（疫情第三波）