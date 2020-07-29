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政府曾反駁屬誤解 改口稱已有實證 陳肇始認免檢者致第三波：嚴肅跟進

【明報專訊】本港新型冠狀病毒確診連續7日破百，昨增106宗，第三波疫情持續逾3周未遏止。港府專家多次提出今波疫情可能由海員及機組人員等獲豁免檢疫者所致，惟港府一度反駁屬「誤解」，又稱無證據，直至學者基因分析證明豁免者與本地個案基因一樣，食衛局長陳肇始昨終改口稱「已有實證」，會嚴肅跟進。有專家批評，若6月底一有船員確診即堵漏洞，本港或不會有第三波疫情。

陳：專家做基因排序「更清晰」

港府4名抗疫顧問袁國勇、梁卓偉、許樹昌和褔田敬二，先後稱第三波疫情源頭為豁免檢疫者。中大呼吸系統科講座教授許樹昌早於7月5日已指出豁免檢疫者或成漏洞，政府其後於7月19日發稿稱「對於有評論指豁免強制檢疫安排帶來檢疫漏洞，並指安排下的豁免人士是新一波疫情源頭，政府發言人強調這屬於誤解」，又稱無中澳台豁免者確診，但無提及有外國抵港的海員確診。陳肇始同日指「沒有證據顯示」新一波疫情一定是獲豁免者帶來。

傳媒自7月23日起報道免檢疫海員湧港換班，港府於26日公布收緊豁免者安排，又稱「政府一直關注輸入個案為本港帶來的衛生風險及壓力」，至26日起相繼有報道引述理工大學團隊分析第三波確診者的病毒基因排序，與菲律賓抵港者和免檢疫機組人員有關。

陳肇始昨在港台《千禧年代》改口稱，就疫情源頭或來自獲豁免檢疫者，專家已做了基因排序，已有「專家的實證」，令當局更清晰，又稱衛生防護中心早前未能追蹤源頭，目前有實證，定會嚴肅跟進。據悉，今後若有船員或機組人員不遵守規定，海事處及民航處會採取行動，可撤銷涉事公司的豁免。

政府：早前是澄清機制必要 非否定專家意見

面對不尊重專家的指控，政府昨發稿稱，7月19日的新聞稿是基於有評論指豁免檢疫帶來檢疫漏洞，繼而提出全面取消豁免，政府需針對地就豁免機制的必要作澄清，絕非否定專家見解；不幸地，有關澄清被解讀為政府與專家持不同意見。

梁子超：早有海員確診 月初應堵漏洞

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，6月底一艘曾停留香港的船抵達寧波後有船員確診，政府當時已應介入，若堵塞漏洞，或不會引發第三波疫情；7月初多名海員抵港後確診，政府亦應察覺問題，堵塞漏洞，「如果早幾個星期做（收緊措施），今次疫情或不會那麼嚴重」。

未知如何監察違規船員

梁倡專人上船採樣檢測

梁子超說，仍未知會否有人巡查、檢控違反規定到社區流連的船員，部分上岸準備乘飛機離港的船員，或因目的地要求有病毒檢測證明而要到醫院檢驗，他們等報告期間仍可能走到社區，觸發另一波爆發。他認為應由專人在船上為他們採樣，再送到化驗所，有報告後才直接將船員從貨船送到機場。

福田敬二：海員機組人員帶毒入港

政府抗疫專家組成員、港大公共衛生學院長福田敬二回覆本報稱，這一波疫情應是源於海員和機組人員等將病毒帶入香港，再加上早前放鬆措施令病毒更易傳播。

針對有傳媒報道，獲豁免檢疫的船員在港期間到多個地方，香港船東會昨發公開信稱，有關從業員是「極少數害群之馬」，十分失望，已要求工會提醒會員遵守規定。會方又稱，涉事船並非其會員，若有會員違規可考慮開除會籍。

明報記者

（疫情第三波）

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