【Emily】容海恩口撐葉劉 提名袁彌昌 袁：中產搵緊葉太嘅替代

葉劉周梁口罩色襯衫

疫情下各人報名都要戴口罩，唔少人都特意襯色，葉太噚日著粉紅色外套報名，口罩亦襯埋粉紅色，好醒神。為Derek站台嘅自由黨榮譽主席周梁淑怡亦一身青色系，口罩同樣襯埋色，配合埋希望聯盟嘅色系。

葉太噚日又批評Derek唔知有咩票源，Derek就隔空回應話，唔少中產都話上屆投咗畀葉太，但今年唔知投畀邊個好，搵緊葉太嘅替代，佢認為有市民搵緊一把理性聲音，明言自己票源就係葉太個啲。

希望聯盟召集人田北俊為Derek站台時，反駁建制派建議疫情下要推遲立會選舉，佢提到美國都準備大選，總統特朗普民情落後都冇話唔選或延遲，建制派唔使擔心，仲反駁佢老友曾鈺成提出推遲一年嘅建議，「延遲夠一年？咁不如延遲到2047？」