涉襲岑子杰 兩車手一認串謀傷人

【明報專訊】民陣召集人岑子杰及友人去年8月在佐敦一間餐廳遇襲，警方拘捕兩名接載兇徒的「車手」，當中一人年僅16歲。兩被告昨被押往區域法院應訊，其中一人認罪，另一人否認控罪受審。庭上透露，岑子杰在事件中沒有受傷，其好友則以手擋格，遭兇徒用棍毆前臂3下。
16歲被告僅認無牌駕駛無三保
首被告何力桓（16歲）否認一項串謀有意圖而導致他人身體受傷害和一項未獲授權而取用運輸工具罪，惟承認無牌駕駛及駕駛車輛無第三保兩罪。次被告羅建華（29歲）承認各一項串謀有意圖而導致他人身體受傷害、無牌駕駛、駕駛車輛無第三保罪名。
庭上案情披露，兩被告及兩名蒙面男子去年8月29日早上在屯門集合，首被告駕駛一輛失車接載其餘3人出發往佐敦。次被告下車跟隨岑子杰至餐廳，並在餐廳外觀察，透過「微信」向次被告匯報岑子杰位置。
岑子杰昨出庭作供稱案發時與4名友人到餐廳用膳，其間一名女士進內說留意到一男子在餐廳外監視他們，不久便有兩名身材魁梧的男子持棒球棍進內，向其友羅國偉襲擊3下，擊中羅的前臂，岑形容當時感到「好震驚」。案情又指出，襲擊後次被告駕車接載兩男子到屯門。
【案件編號：DCCC 880/19】
（反修例風暴）
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