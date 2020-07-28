涉襲岑子杰 兩車手一認串謀傷人

16歲被告僅認無牌駕駛無三保

首被告何力桓（16歲）否認一項串謀有意圖而導致他人身體受傷害和一項未獲授權而取用運輸工具罪，惟承認無牌駕駛及駕駛車輛無第三保兩罪。次被告羅建華（29歲）承認各一項串謀有意圖而導致他人身體受傷害、無牌駕駛、駕駛車輛無第三保罪名。

庭上案情披露，兩被告及兩名蒙面男子去年8月29日早上在屯門集合，首被告駕駛一輛失車接載其餘3人出發往佐敦。次被告下車跟隨岑子杰至餐廳，並在餐廳外觀察，透過「微信」向次被告匯報岑子杰位置。

岑子杰昨出庭作供稱案發時與4名友人到餐廳用膳，其間一名女士進內說留意到一男子在餐廳外監視他們，不久便有兩名身材魁梧的男子持棒球棍進內，向其友羅國偉襲擊3下，擊中羅的前臂，岑形容當時感到「好震驚」。案情又指出，襲擊後次被告駕車接載兩男子到屯門。

【案件編號：DCCC 880/19】

（反修例風暴）