籲圍新屋嶺 地盤工控煽惑集結

被告潘榕偉被控去年9月19至21日煽惑他人參與非法集結，另被控煽惑他人參與未經批准集結的交替控罪。

帖文稱女示威者遭公安鄉黑強姦

雙方承認事實指出，被告透過fb用戶「金正恩」在「不翻牆很難，很難不翻牆（專談政治）」群組內發表4篇帖文，聲稱有任職警員的舊同學在聚會中透露，有女示威者在新屋嶺扣留中心內遭強姦、輪姦等，當中有人自殺，事後被警員運到不同地方從高處丟下，亦有男示威者被迫觀看受辱過程，其後被打死。

另有帖文稱，大量女示威者在遊行其間被不知名愛國人士捉走強姦，警員默許，更涉及內地公安和「鄉黑社團」。帖文又稱，有「一堆不願醒的」要求證據，但「人死了還能證什麼？」，認為「全民包圍新屋嶺，救出義士才是重中之中」。

「金正恩」亦有留言回應多名網民質疑，稱「新屋嶺很接近深圳，要中港兩地合作處理不聽話的人，很簡單」、「見到年輕女示威者唔著衫，獸性大發有乜咁出奇」。警方約一個月後拘捕被告。

網絡安全及科技罪案調查科情報及支援組警長黃明浩（音譯）供稱，他留意到「金正恩」在群組表現活躍，認為他是群組管理員。辯方則指出，「金正恩」並非群組管理員，警長回應「冇意見」。警長在盤問下稱，留意到被告發表「包圍新屋嶺」的帖文中，未有提及何時及如何行動。聆訊今續。

【案件編號：WKCC3932/19】

（反修例風暴）