破壞公眾體統罪 終院曾裁互聯網非「公眾地方」

保安局：大部分現行法例適用互聯網

保安局回覆稱，個別個案適用的控罪，視乎每宗個案的有關事實及所得證據，不能一概而論，又稱大部分適用於現實世界的現行法例均適用於互聯網。

互聯網是否公眾地方一直有爭議。警方2012年接受本報訪問時提出，針對青少年援交，與律政司檢視「在公眾地方誘使他人作不道德行為」條例中，「公眾地方」可否涵蓋互聯網。局方昨未回應有關檢視進度。

根據香港政府訴陳宥羲一案，陳宥羲2010年在高登討論區揚言「炸咗中聯辦」，被控「作出有違公德的行為」，2014年終審上訴得直。終院常任法官霍兆剛在判辭指出，有違公德的罪行須於「實在的公眾地方」作出，互聯網乃虛擬世界，討論區只是傳達信息的媒介，並非實在的地方，不符控罪元素。霍官明言判辭並非決定「網言不能入罪」，因互聯網信息有可能在公眾地方展示。

張達明：倘公眾地方播放 或符控罪

港大法律學院首席講師張達明解釋，有關判辭中，法官指出互聯網信息有可能在公眾地方展示，意味如直播在公眾地方播放，例如路邊大銀幕，或符控罪要求；若觀眾在家以個人電腦收看則不符公眾地方元素，因而不能斷言互聯網直播不可構成有違公德罪。他說，依靠古舊的普通法處理互聯網罪行，不理想亦不合邏輯，應訂立一套對應的法律。