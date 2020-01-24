直播會網友 叫舔鞋脫衣 KOL搣時潘酒店被捕

共3人涉「破壞公眾體統」 保釋候查

警方表示，前日下午約5時15分接獲報案，指一名25歲潘姓女子、25歲黃姓女子及34歲宋姓男子，疑在油麻地彌敦道一酒店房間內拍攝一名年約30至40歲、肥身材男子的不雅影片。警員接報到場，經初步調查，以涉嫌破壞公眾體統拘捕3人，各人已獲准保釋候查，8月下旬須向警方報到，案件交油尖警區刑事調查隊第一隊跟進。

稱遭騷擾數月 相約「拍AV」

「搣時潘」前日在社交平台上載與一名網民的對話截圖，網民稱欲撫摸潘，又傳送女性裸照予潘，問她是否相中人，潘稱自己已被騷擾數個月，前晚應邀到酒店與該男子見面拍攝「AV」。根據直播片段，潘與事主、友人黃于喬及一名攝影師到達酒店房間，潘游說事主脫去上衣及口罩，她其後脫去一隻高跟鞋，叫事主舔其鞋底，事主說「好污糟喎」，潘則稱是新鞋，事主按指示舔鞋底後到洗手間漱口。潘之後再以皮帶輕力拍打事主大腿及手板，稱要教他「SM」，並游說他脫褲，事主之後僅穿內褲坐在牀邊。

另一段直播片段顯示，有警員到酒店房間調查，當時事主已離開房間。警員對潘稱，想了解男子身分及事發經過，如證據不足以起訴潘，警方會考慮將她釋放，否則將她帶返警署拘捕；警員又叫潘致電事主，又稱她已即時被羈留。

潘其後再於社交平台上載疑與事主的對話截圖，對方稱「下一次唔會再見面」，並稱性騷擾潘「唔岩（啱），對唔住」，並請求潘刪除影片，潘應其請求將影片刪除。