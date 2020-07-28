科大研顯微鏡術中執漏 助腫瘤切除免二度開刀

準確度較冷凍切片高30百分點

科大化學及生物工程學系助理教授黃子維表示，有六成癌症病人需接受腫瘤切除手術，其中兩成人要做第二次手術，以切除殘留癌細胞。黃說，現行的手術程序中，醫生切除腫瘤後需將樣本送往病理學實驗室作「冷凍切片」分析，檢測有否癌細胞殘留，需時30分鐘，報告約需時一周才有，分析準確度約60%至70％。

黃子維與團隊研發出「計算高通量自發熒光顯微鏡」技術，以電腦計算配合熒光技術，可以顯微鏡檢視切除腫瘤的大範圍高清圖片，免卻冷凍切片分析，直接檢視，需時縮短至3分鐘，準確度達九成半。其團隊創立「遨天醫療科技」，今年3月起與瑪麗醫院合作蒐集數據作臨牀試驗，料年底同時在威爾斯醫院蒐集數據，臨牀試驗料2021年底完成。

料下年底完成臨牀試驗

黃期望顯微鏡裝置未來可置於手術室作即時分析，可減少每年4000次二次腫瘤切除手術，節省近4億元醫療成本。其公司近日奪得「科大——信和百萬獎金創業大賽2020」的金獎（即第二名）。黃說，將於年底申請成為科學園生物醫藥科技培育計劃項目，繼續將技術商品化。

另外，由科大畢業生黃嘉錢創立的生物科技初創企業「賽百思科技」，以「自然光感應蛋白」研製新型水凝膠，協助新藥研發及培育幹細胞，在大賽中奪得冠軍「校長獎」。