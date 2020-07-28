聯招改選 浸大動畫46人爭1額

教大幼教30人爭一額

中六學生人口持續下跌，坊間預料學生或更易入讀資助大學，但根據9間參與聯招大學（包括公開大學）提供的資料，學生改選後，部分學科仍有超過30人爭一個學額（見表）。部分院校只提供較受歡迎的學科資料。

資料顯示，除浸大「傳理學學士電影主修——動畫及媒體藝術專修」外，其他競爭較激烈的學科如浸大商業計算及數據分析理學士，近41人爭一學額；教大「幼兒教育榮譽學士」及「創意藝術與文化榮譽文學士 （視覺藝術）」兩科各有49及12個學額，平均30人爭一學額。教大隔年開辦中史教育榮譽學士課程或歷史教育榮譽學士課程，去年前者近35人爭一學額，今年後者34人爭一學額，與往年相若。

公開大學酒店及可持續旅遊管理榮譽工商管理學士續成為該校最搶手課程，35人爭一學額。而去年中大首設的教育學士（幼兒教育），今年經最終改選後仍是該校競爭最激烈一科，25人爭一學額。