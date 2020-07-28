委會調查未有結果 邵家臻不獲浸大續約

佔中案判囚 邵：政治打壓將上訴

邵家臻去年因佔中案被判囚，他已提出上訴。他表示，浸大的內部調查委員會成立至今，他都不清楚何時開會，形容是「黑箱」；至上月他收到委員會通知，稱因應疫情，將參考法庭判辭及其自述書，以書面形式調查。

邵上周五（24日）呈交自述書，表示正就佔中案提出上訴，認為委員會現時調查屬過早，冀擱置調查；又提到浸大只要不與其續約，其合約到8月底就完結，沒必要花時間及資源調查。他又指出，若調查繼續，委員會應考慮法庭判辭所說，他參與的示威和平，旨在爭取普選。委員會原定下月有調查結果，但浸大在結果公布前決定不與邵續約。邵將向校方要求索取委員會會議紀錄，了解如何作不續約決定。

浸大教職員工會主席梁漢柱稱，邵2007年起在浸大任教，未曾因工作問題遭警告、批評。他說委員會未有調查結果，邵亦無機會解釋，而校方通知邵不續約時並沒講述原因，認為情况不能接受，「任何大學教職員都不應受這樣的對待」。浸大教務議會學生代表聯席亦發聲明，要求校方公開拒與邵續約的原因及討論過程，並盡快安排與學生公開會談。

工會：校方未提原因不能接受 浸大：涉私隱

浸大回覆查詢時表示，大學根據既定政策及程序處理所有合約事宜，基於私隱理由，校方不會透露個別個案詳情。