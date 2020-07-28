陳志全告郭偉強襲擊 律政司擬介入

檢控方為陳志全，昨由大律師陳偉彥代表，被告郭偉强由大律師林國輝代表。控罪指稱，郭偉強涉於本年5月8日，在立法會綜合大樓1號會議室襲擊陳志全。

庭外遭指罵 郭申押立選後：不願成政治炒作

郭偉強在工聯會代表陪同下到庭應訊，在法院外遭多名市民指罵，亦有市民向他們舉中指，場面一度混亂。

代表郭偉強一方申請將案件押後至9月14日，以研究控方提供的最新案情和醫療報告。辯方又表示，由於選舉臨近，郭不希望本案成為政治炒作或宣傳，形容他到庭時已受騷擾，希望在目前「對壘」的政治環境下，將聆訊押後至選舉後，讓郭集中面對嚴肅的審訊。

辯方透露，律政司已聯絡他們，目前正考慮會否介入聆訊。代表陳志全的大律師陳偉彥則表示，律政司上月26日已要求他們提供文件。律政司回覆本報查詢時表示，案件已進入司法程序，不宜評論。

陳志全：律政司索文件 料介入機會低

郭偉強在庭外稱，見義勇為屬他深信和堅守的信念，當目睹議會被違法地嚴重干擾，任何人都應挺身而出。陳志全則表示，律政司未表明會否介入聆訊，認為律政司介入案件的可能性低。

【案件編號：ESS12249/20】