建制泛民均喊團結 民建聯工聯組超區名單

民建聯參選超級區議會的4人名單昨正式報名，名單首位、民建聯主席李慧琼呼籲所有不要「亂局」的市民投票支持他們「建設力量團隊」，冀守住該黨現有的超區兩席，但稱目前仍不夠票。她說獲40多名不同黨派的區議員提名，工聯會溫和達排在名單第三位，稱建制派會團結一致打好選戰，工聯會、新民黨、自由黨和新界社團聯會亦已答應全力推薦其名單。在疫情下，李慧琼稱選管會和政府仍繼續選舉，民建聯會減少街站數目，要求街站保持距離，做更多網上直播。

葉劉疫下改網上宣傳：利具知名度者

新民黨主席葉劉淑儀昨報名參選港島區時表示，今屆選舉前所未有的困難，擺街站等傳統方法或受限聚令規管，要改為網上宣傳，但認為會對本有知名度的候選人較有利。

張可森黃子悅尋Plan B 胡志偉：會遵棄選機制

於民主派新界西初選排名第二及第三的張可森和黃子悅昨報名參選，獲同於初選出線的民主黨尹兆堅、天水連線伍健偉及朱凱廸站台。黃子悅表示，新界西民主派6名參選人會有基本溝通，即使光譜不同，仍會與其他出線者合作，希望「一齊贏」。

民主派參選人日前已收到選舉主任信件，問反對《港區國安法》言論及曾簽署「抗爭派立場聲明書」等，張可森及黃子悅稱仍在物色Plan B，黃稱選舉主任提問是明顯政治打壓，港人有言論自由表達對政府措施的意見和不滿。

民主黨主席胡志偉昨亦報名參選九龍東，他強調會按民調結果，遵從棄選機制。

（立會選舉）