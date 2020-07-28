選舉主任再函8人 問倒國旗反國歌法

黃之鋒答選舉主任：參選為反恐

此外，上月底已解散的香港眾志，前秘書長黃之鋒昨回覆選舉主任提問時稱，無意推動「民主自決」主張；被問到「國際戰線」，黃否認有意請求美國制裁或要外國推動《香港人權與民主法案》，強調無能力、無意圖藉外國力量對中港施壓，稱參選是要利用議員身分，加入委員會討論反恐主義等議程，促進世界和平。曾多次與黃之鋒一同宣傳、被指是Plan B的觀塘區議員梁凱晴，昨同樣報名參選九東。

昨日接獲提問的參選人包括公民黨譚文豪、林瑞華，社民連岑子杰，人民力量陳志全、民協何啟明，熱血公民鄭松泰，荃灣區議員岑敖暉及元朗區議員張秀賢。

簽抗爭派聲明參選人被問否決法案

曾因倒插國旗案被判侮辱國旗及區旗罪成的鄭松泰；曾在區議會動議反對立法會恢復《國歌法》二讀、促請政府立即撤回草案的沙田區議員岑子杰，均被問及是否同意有關言行顯示無意真正、忠誠地履行擁護基本法、效忠特區。

此外，岑子杰被指曾表達「奪取全面否決權」言論；張秀賢則被指曾在facebook稱「堅持向35+目標前進」，二人均被問及是否除非政府回應訴求，否則會否決所有政府法案、議案及預算案。除鄭松泰外，昨日收到選舉主任信件提問的其他參選人，均因曾簽署「墨落無悔」抗爭派聯合聲明而被問及同樣問題。

譚文豪、張秀賢及岑敖暉分別因曾到訪外國，要求美國、丹麥及挪威制裁香港官員、要求英國以保障香港人權為前提與中國作商業活動等原因，被問及是否仍繼續請求外國制裁香港、有無意圖要求其他國家推動類似法律。林瑞華未被引述有關言論，但被問及是否支持及認同公民黨請求美國制裁香港官員等做法。

2月fb光時照 岑敖暉被問是否主張分離

岑子杰、何啟明、岑敖暉和張秀賢被選舉主任問及是否原則上反對港區國安法。岑敖暉亦被問今年2月底在facebook展示「光復香港時代革命」字眼的圖片，是否同意有關口號的行為，顯示拒絕接受中國對香港行使主權、主張香港由中國分離出去或改變香港法律地位等。

參選體育、演藝、文化及出版界的商人周小龍，在未被查問下，昨獲確認提名有效。

政制局斥有選舉主任被起底

另外，政制及內地事務局發言人昨稱，注意到個別人等在社交媒體發放羞辱內容，人身攻擊選舉主任，並肆意「起底」，予以嚴厲譴責，稱會將惡意行為轉介私隱署、警方等跟進，包括主動聯絡平台營運商移除「起底」內容連結。

明報記者

（立會選舉）

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