【Emily】與屈穎妍雷鼎鳴出新書？ 資深傳媒人施嘉雯呼冤「被作者」

質疑作者用化名 施：其心可誅

《香港顏色密碼》一書由《亞洲週刊》、零傳媒和明報出版社出版，真嘅施嘉雯喺facebook話，得知無端端成為今年一本政治書嘅作者後，就搵咗負責編輯江迅（《亞洲週刊》副總編輯）了解，獲江迅回覆，承認有位資深傳媒人寫咗訪問但唔想出真名，所以化名「施嘉雯」，而出版界唔會要求用化名嘅人註明係用化名，仲話宮雪花都用咗筆名「江迅」出書，所以佢好同情施嘉雯嘅遭遇，但無能為力。

施嘉雯喺facebook話對事件感無奈，又質疑點解真正執筆嘅人要用化名，仲要用上一個喺明報政治版工作多年嘅人名字，直斥「其目的可謂顯而易見，其心可誅，不知所謂」。

Emily噚日睇明報出版社網頁，書本介紹資料已唔見「施嘉雯」，只有「施嘉敏——香港資深媒體人」，但實體書封面就無改。唔知「施嘉敏」係真名，定又係「化名」呢？