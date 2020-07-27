【Emily】與屈穎妍雷鼎鳴出新書？ 資深傳媒人施嘉雯呼冤「被作者」

【明報專訊】唔少人都會趁書展出新書，明報出版社今年其中一本新書名為《香港顏色密碼》（圖），一眾作者包括作家屈穎妍、前新聞統籌專員馮煒光、香港專業人士協會會長陳建強等，而其中一名作者係「資深傳媒人」施嘉雯。Emily嘅前上司同樣叫施嘉雯，佢曾喺《明報》做咗17年，不過佢唔係呢本書嘅作者，佢仲呼冤話係「被作者」，因為本書嘅作者「施嘉雯」係「化名」。國際關係學者沈旭暉喺facebook都有分享呢件事，替真嘅施嘉雯不值，引來網民熱烈討論。
質疑作者用化名 施：其心可誅
《香港顏色密碼》一書由《亞洲週刊》、零傳媒和明報出版社出版，真嘅施嘉雯喺facebook話，得知無端端成為今年一本政治書嘅作者後，就搵咗負責編輯江迅（《亞洲週刊》副總編輯）了解，獲江迅回覆，承認有位資深傳媒人寫咗訪問但唔想出真名，所以化名「施嘉雯」，而出版界唔會要求用化名嘅人註明係用化名，仲話宮雪花都用咗筆名「江迅」出書，所以佢好同情施嘉雯嘅遭遇，但無能為力。
施嘉雯喺facebook話對事件感無奈，又質疑點解真正執筆嘅人要用化名，仲要用上一個喺明報政治版工作多年嘅人名字，直斥「其目的可謂顯而易見，其心可誅，不知所謂」。
Emily噚日睇明報出版社網頁，書本介紹資料已唔見「施嘉雯」，只有「施嘉敏——香港資深媒體人」，但實體書封面就無改。唔知「施嘉敏」係真名，定又係「化名」呢？
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