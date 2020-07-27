風雨蘭批轉移焦點壞先例　學者斥對受害人二次傷害

王秀容形容，檢討小組的報告內容用字曖昧，卻讓人感覺凌駕調查小組原本的結論。她指出，一般情况下教會收到投訴後，除可自行成立調查小組，亦應提醒事主可向平機會備案，「讓事主有選擇，平機會處理起碼會保密」。她續稱，教會應制定性騷擾指引，包括完成調查後的上訴機制，「現在像是解散了（調查小組）再成立新小組，這很奇怪，不應突然找另一班人去處理（上訴），通常原本小組主席都會在上訴小組當中」。

浸會大學宗教及哲學系教授陳慎慶認為，盧龍光文章有淡化性騷擾指控之嫌，信眾閱後或會理解為投訴人性騷擾指控是錯誤；教會再成立檢討小組處理，無視調查小組成員的專業和獨立，讓人感到有教會領袖利用在教會內的人脈關係和影響力，動員其他教牧人員合力推翻調查小組裁決，「這才是程序上的不公義」。陳表示，教會的處理及盧的文章對投訴人十分不公道，造成二次傷害。

受害人若不滿裁決 已過平機會投訴時效

律師莊耀洸稱，由事發至教會檢討小組發表報告相隔15個月，超過平機會規定需於事發12個月內投訴，「從時限上說，假如投訴人不滿教會裁決，她已無法向平機會申訴」。對於檢討報告提到，盧龍光未有被完全告知調查小組獲悉的所有證供及會議紀錄，以致無法全面申辯，莊耀洸同意若紀錄是有關對被投訴人的指控，應向被投訴人披露，讓他有機會反駁，或雙方有機會對質，「這是雙方的權利」。