循道衞理推翻牧師性騷擾裁決 檢討去年調查結果 指不符程序公義 盧龍光：還部分清白

教會稱屬內部程序 檢討報告全文無公開

檢討小組的報告全文並無公開，循道只透過會長林崇智名義發表工作進度報告，並先後在該會會訊、主日崇拜周刊及網上媒體發布，當中交代檢討小組報告撮要，並稱會友或職員想閱讀報告全文，可再作安排到教會登記閱讀。本報日前向循道查詢並要求閱讀報告全文，循道以林崇智名義回覆稱，此事屬該會內部程序，有關各方亦同意不對外界公開，該會沒其他補充。本報亦致電及以短訊聯絡盧龍光，盧只以短訊傳來上述林崇智相同的回覆內容。

平機會回應稱，該會守則是不會對個別個案評論，該會已於2018及2019年與宗教界合辦了研討會和工作坊，並制定指引、政策大綱及網上培訓課程，協助教會及學校預防及處理性騷擾。

循道就2018年性騷擾事件成立的檢討小組工作報告撮要，主要提到處理投訴的方式及過程是否符合實質及程序公義及公平，以及調查內容泄密的問題。撮要提到，盧龍光雖沒承認所有指控及不同意調查小組裁決，但他為自己令受害人不開心表示歉意及主動辭去該會屬校的校監職務，是完成調解的重要原因。撮要又表示，調查小組權責不清，未有公平保障涉事人士利益，並認為由教會進行比平機會深入的調查或裁決不適宜和無需要。

檢討小組指盧龍光未悉所有證供 難全面申辯

檢討小組認為，調查小組未有跟從法庭的基本蒐證和盤問程序，卻作出儼如法庭的正式裁決，更稱由於盧龍光未有被完全告知調查小組獲悉的所有證供及會議紀錄，以致盧無法全面申辯，認為調查小組結論未經過符合程序公義的研訊程序，不能視為穩妥的裁決。就本報去年取得調查小組機密文件從而揭發事件，報告形容泄密對涉事者不公，建議日後調查或調解只需記錄雙方同意的處理方式或調解方案。

盧龍光其後發表題為「 反思、感恩、仰望」的文章，稱自己對受事件傷害的人仍感愧疚，並向她們道歉，又稱自己經歷質疑、審判、責難、冷漠的眼光和言語；他稱檢討小組報告還了他部分清白，又稱教會成立調查小組有如「家庭內部調解」，並非深入調查和研訊，甚至裁決。他稱已接受調解協議，因不想再令受害人不快，決定不要求重新調查。

盧涉教會內拖手熊抱女職員

本報去年報道，盧龍光於前年12月涉在教會衞理大樓性騷擾一名學校女職員，包括拖手、多次摸臉、掃背及正面熊抱等，教會其後成立由前會長李鼎新牧師領導的5人調查小組，經與涉事人會談及翻查閉路電視後一致同意性騷擾指控成立，並同意停止盧龍光在教會學校教育部的所有職務。

明報記者