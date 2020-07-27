長者寬敞戶免租調遷 90戶獲編配 2/3拒絕

批出270申請 13戶調遷

為騰出更多大單位予正輪候公屋的大家庭，房委會去年12月推出該計劃，所有家庭成員均年屆70歲或以上的長者寬敞戶，可申請計劃調遷至面積較小的公屋單位，並可享全免租金，房委會每年預留300個公屋單位以先到先得方式編配，並向申請住戶提供搬遷津貼，以及提供最多3次的房屋編配。

房委會數據顯示，截至今年6月底約1.97萬公屋長者租戶符合申請資格，並已批准約270宗申請個案，當中房屋署共向約90戶發出「配房通知書」，有13宗個案已調遷至面積合適單位，並享有全免租金，約60戶拒絕接受所編配單位，其餘個案正等候編配。

房委會稱，現時並沒預留指定面積及地區的單位用於調遷，合資格住戶最多可享3次位於原邨、或同一區議會地區內屋邨的房屋編配，調遷往面積合適的全新或翻新單位，收回的單位會編配予合適申請人。

房委倡問原因：

樓齡高單位舊？

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，計劃申請反應良好，最終願接受編配新單位的個案卻較少，認為房委會可做問卷調查了解拒絕編配原因，「會否是單位樓齡太高或單位太舊太細？」他認為若能改善編配單位的環境，可令這批合資格的長者住戶多一個選擇。