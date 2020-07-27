同攀黃龍石澗 墮壓山友1死1危 專家：地勢凶險 未經訓練者勿往

疑失足的60歲男子姓黃，另一受傷53歲女子姓文。事發昨午1時半，警方接報稱一男一女於黃龍石澗高處墮下，男子重創陷入昏迷，女子身體多處受傷仍有知覺。消防接報到場搜索，兩傷者其後由奉召到場協助的直升機先後吊起，送往東區醫院治理，男傷者搶救後不治。警方初步調查相信事件無可疑。據悉，領隊帶領約8人行至黃龍石澗，姓黃死者攀至約15米高時，疑失足墮下，壓倒下方正攀爬的文女士，兩人同告受傷。

專家：必經蛇倒退20米高峭壁 需一定體力

山藝及攀岩教練梁念豪指出，黃龍石澗地勢凶險、潮濕，涉澗期間必經一面稱為「蛇倒退」、約15至20米高的陡峭石壁，可通往大東山及二東山。梁念豪稱，攀上該石壁需要一定體力，雖然有人在壁上留下繩索供攀爬，但繩索殘舊，隨時有斷裂風險；而黃龍坑郊遊徑亦可通往大東山，「點解要爬嗰度呢？」梁強調，爬澗與行山為不同活動，攀爬前應先接受山藝訓練，並備可負重1000磅靜力繩、繩索及扣等。

勿依賴網上資訊 籲參考政府網站

梁念豪相信，疫情下不少市民選擇到郊野行山，呼吸新鮮空氣，惟出發前大多依賴網上資訊，輕視路線難度，導致意外頻生，「見資訊發布者都行到，以為自己都行到」。梁建議，計劃行山路線時可參考政府網站，或選擇經專業山藝教練評估過的路線，減低意外風險。

黃龍石澗又稱黃龍坑，是香港九大石澗之一。根據漁護署「郊野樂行」網站，黃龍坑被列為高危地點之一，過去曾發生致命及嚴重意外。2018年3月，一名男子行經黃龍石澗時，疑失足墮崖，頭部重創昏迷。2013年7月，66歲男子與友人行山時，天色驟變，疑急步離開黃龍石澗時失足，頭部撞石昏迷，其後傷重不治。