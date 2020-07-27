袁嘉蔚被問1月光時Ig照 鄭錦滿遭詢4年前撐港獨

袁不認同「持續展示」說法 免誤解已刪相

選舉主任指袁嘉蔚在Ig上載展示「光復香港 時代革命」圖片，質疑其持續展示標語有拒絕接受中國對香港行使主權等意思。袁不認同說法，稱照片自1月7日上載至今，她共發布約183則帖文，並絕少反覆檢閱已發布內容，不認同該照片屬「持續展示」的有意行為，但稱為免選舉主任錯誤裁定，暫時除下照片。

港島區參選人、熱血公民莊芷茵名單中排第二的鄭錦滿，被選舉主任指於2016年支持港獨。選舉主任又引述鄭2016年參選時，向時任選舉主任解釋「香港建國」概念源於「城邦自治，邦聯建國」，詢問鄭是否同意該主張表達香港擁有主權國家的地位，且說法嚴重違反《基本法》。

鄭錦滿昨回函稱，當年選舉委員會認為無違反基本法，他亦獲批參選。他說港區國安法導致基本法的詮釋有變，他現在放棄有關主張，重申絕不支持港獨。

湯家驊質疑政治主張會否容易改變

對於參選人遭「翻舊帳」，湯家驊認為，「一個人的政治主張，是否這麼容易改變？因什麼理由改變？是覺悟前非、還是希望參加選舉？」他稱每人態度不同，難一概而論地評論用某些字眼便是「真心誠意」，並指外界非能接觸所有證據，故難評論。