公民黨抗爭派多人：無意推外國制裁 劉兆佳料選舉主任兼看往績 答問非核心部分

政制及內地事務局昨發新聞稿稱，選舉主任會按相關法例、資料，決定參選人提名是否有效；選舉主任會諮詢律政司、政制局等機構意見，政制局有責任在法律框架內全力支援選舉主任依法履職。

黃之鋒接7問 詢民主自決請美制裁

前香港眾志秘書長黃之鋒昨亦收到選舉主任信件，當中有7條問題，包括退出眾志後是否仍有意推動「民主自決」等主張、是否仍有意請求美國落實對香港的制裁措施、是否原則上反對《港區國安法》等（見表b）。同區已報名的泛民參選人包括公民黨譚文豪、人民力量譚得志、觀塘區議員李嘉達，均未收到提問。

多區選舉主任日前向民主派參選人提問，範疇包括是否仍推動外國制裁、否決《預算案》、反對國安法及推動港獨等，各人昨分別向選舉主任覆函回應（見表a）。

公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗、鄭達鴻，以及前大專學界國際事務代表團發言人張崑陽回應時，均特意引述基本法起草委員會主任姬鵬飛當年稱，一國兩制應理解為香港原有資本主義社會、經濟制度、生活方式不變；法律基本不變，保持香港國際金融中心及自由港地位，照顧英國及其他國家在港的經濟利益。

張崑陽：無力控制外國態度 劉頴匡：反對外國勢力干預

被問到是否有意繼續請求美國落實對香港的制裁措施、有無意圖請求其他外國政府推動《香港人權民主法》時，公民黨4人均否認，楊岳橋、郭家麒及郭榮鏗稱，國際社會做出有助維護自身利益、共同價值的舉措，鑑於它們在港的持份，可以理解。

張崑陽亦否認推動美國制裁或要求外國推動法律，稱一直只向國際反映香港社會廣泛民意，又稱外國對港政策為別國內政，無能力、意圖控制外國對港態度，並稱行會陳智思、葉劉淑儀、張國鈞、廖長江亦曾赴美向美國議員解說。民間集會團隊發言人劉頴匡亦否認上述問題，他說堅決反對任何外國勢力干預中國內政，若有此情况，支持中國採取果斷反制措施。中西區議員梁晃維稱，港區國安法實施後，無意圖借外國力量對港施加壓力。

被問否決法案 袁嘉蔚何桂藍：按基本法立會條例行事

多名參選人被問及會否藉否決政府法案迫使政府回應「五大訴求」，公民黨4人稱，不能預測港府未來能否回應五大訴求，相信政府、立法會議員需尊重、回應市民訴求及聲音。信中質疑這屬政治問題，不明白為何與選舉主任職責有關。梁晃維、袁嘉蔚、何桂藍及張崑陽強調，若當選會按《基本法》、《立法會條例》、《權力及特權法》、《議事規則》行事。劉頴匡則提及，若政府能妥善疏導民意，會更傾向贊成有關法案及撥款。

至於被問到反對港區國安法，多名「抗爭派」參選人均稱，原則上認同香港需履行維護國家安全的憲制責任，反對國安法是因政府未能釋除當中條文或牴觸《基本法》其他條文的憂慮。

會計界梁繼昌稱，基於程序考慮，暫不會公開選舉主任信件及其回覆。

劉兆佳：做足程序供答辯 免選舉無效

劉兆佳相信，選舉主任做最終決定時，不會只根據「一問一答」作為基礎，定會收集參選人過往行動、曾參加組織、與外部勢力的聯繫等再決定，他不認為回應提問是核心部分，只是選舉主任定須做足程序，給予參選人答辯機會，否則或如過往因無做足程序而令選舉無效，他料今次定是嚴格執行審核程序。

行會成員、資深大律師湯家驊稱，參選人要符合法律要求，並非說出特定字眼便可，而要證明真心誠意擁護基本法及效忠特區，他料選舉主任會以言行、環境證供等判斷，「是否因選舉就馬上改變立場？要選舉主任判斷」。

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