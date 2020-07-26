遊樂場地新例生效 唱歌大媽轉戰黃金泳灘

【明報專訊】康文署新修訂的《遊樂場地（修訂）規例》前日（24日）生效，加強規管遊樂場地的唱歌活動，不得令人煩擾，亦禁止任何人索取或接受酬賞。本報記者昨到屯門及沙田區的公園觀察，公園多處當眼位置掛上有關新規例的橫額，提示公園使用者，以往在公園用揚聲器唱歌跳舞的「大媽」，昨日不見蹤影。不過，有區議員接獲巿民投訴，稱修例實施當晚，有「大媽」轉到屯門的泳灘以揚聲器唱歌，更疑有男性客人打賞。康文署回應查詢稱，泳灘不受新例規管。
康文署：新例不管泳灘
帶同孩子到屯門公園玩滑板車的家長鄭太昨稱，以往公園很嘈吵，不敢帶小朋友去，「可能真係有人欣賞大媽唱歌，但我哋真係覺得好嘈」。她認為修例讓公園回復平靜，讓她安心帶孩子到公園玩樂。經常去公園聽歌跳舞的蔣先生稱，修例令長者失去娛樂，「平時嚟聽歌跳舞，修咗例就無得嚟聽歌跳舞」，又稱以往表演者很克制，不會影響他人。
公園歌迷：長者失娛樂
因應新冠病毒疫情持續，康文署暫停開放所有戶外康樂場地，包括泳灘。不過，遊樂場地新規例實施後，有居民發現「大媽」轉到泳灘表演，屯門恆福區區議員朱順雅稱，前晚收到居民拍攝的影片，稱當晚約10時許於黃金泳灘見到有「大媽」用揚聲器唱歌表演，並收取報酬。
朱稱收到片段後已與康文署聯絡，該署回覆稱，會跟進及安排人手處理。她續稱，類似事件已兩度發生於附近泳灘，稱新規例不適用於泳灘，憂心「大媽」轉移陣地到泳灘「搵食」。