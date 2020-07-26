貼惡搞民建聯海報 網民被拘 警引「無線電話傳假信息」罪 被指非法逮捕

警方表示近日接獲多宗舉報，稱有人在不同網上社交媒體及通訊平台發布多項失實資訊，包括利用政府現金發放計劃、政府抗疫措施及不同社會議題等散播謠言和假消息。

網絡安全及科技罪案調查科調查後，昨晨於青衣拘捕一名39歲本地男子，涉嫌干犯《簡易程序治罪條例》下「使用無線電話傳送虛假訊息」罪，警方於行動中檢獲一部智能電話。被捕男子現正被扣留調查，不排除有更多人被捕。根據該《條例》第20條，使用電報、電話、無線電報或無線電話傳送任何其明知是虛假的信息，可處罰款1000元及監禁兩個月。

「參選了」口號改「落選了」

據了解，該39歲男子涉嫌在facebook發布的其中一條信息，為一幅「惡搞」民建聯主席李慧琼團隊參選立法會「超區」的海報，原海報上「我們參選了」及「反攬炒救香港」的口號，被改為「我們落選了」及「攬炒救香港」，並加上「票投民建聯，香港玩X完」。

終院指條例不包網上信息

翻查香港政府訴陳宥羲一案，案中陳宥羲2010年曾在高登討論區揚言「炸咗中聯辦」，被控「作出有違公德的行為」，他上訴至終院得直，被判無罪。常任法官霍兆剛在判辭中特別提到「使用無線電話傳送虛假信息」條例中並不包括互聯網信息，建議立法機關處理。

法律評論組織「法夢」成員黃啟暘表示，按普通法理解，電報、電話、無線電報或無線電話屬較古老的一類通訊工具，不包括能上網的智能電話，加上上述案例，警方是次拘捕欠缺根本理據，屬非法拘捕。