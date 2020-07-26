泛民「新舊」割裂 鄺俊宇冀當緩衝

繼前日於超區初選得票排第三的本土派王百羽陪同排第二的岑敖暉報名參選後，超區初選排名第一的鄺俊宇及排第四的涂謹申昨一同報名。問到如何與另外兩名民主派參選人合作，以取得4席，鄺俊宇呼籲市民投票，提高投票率，亦形容自己過去一年最擅長擔任緩衝角色，游走各門各派，不局限光譜，相信民主派沒分裂本錢，但實際工作仍要再與其餘兩名參選人商討。

4名民主派超區參選人中，涂謹申初選得票最低，他承認選情嚴峻，會全力爭取，認為其議會經驗會吸引選民投他一票，令民主派在議會「智勇雙全」。

鄺俊宇與屯門區議員黎駿穎合組名單，涂謹申則與深水埗區議員袁海文合組名單，涂承認袁和黎為二人的「plan b」，如他和鄺俊宇被取消參選資格，亦請選民投他們一票。

蔣旻正參選教育界：

倘建制勝 教協很大責任

北區區議員蔣旻正昨報名參選教育界，他稱現時教育界似有三方混戰，包括傳統泛民、本土及建制陣營，而教協給他「很大信心不會出現𠝹票」，稱若最後建制派漁人得利，教協須負很大責任。教協代表參選人葉建源昨不評論。

（立會選舉）