曾鈺成：特首可撤選舉日公告 湯家驊：捉字虱無用

曾鈺成早前引述《立法會條例》第4條，稱特首會同行政會議有權決定每一屆立法會任期，提出可指定明年10月1日才開始新一屆立法會，就能把選舉押後至明年9月；其說法被湯家驊指出「不可行」，因立法會選舉日期已刊憲。曾鈺成昨點名回應湯，稱按《釋義及通則條例》第46條，凡條例授權發出或批准公告，就有權力撤回所作的公告，故特首有權指定選舉日期，就有權力撤回。

湯：法例限立會解散3月內選舉

湯家驊接受本報查詢時表示，選舉日期不可超過某個時限，因《立法會條例》第7條規定，特首必須在立法會解散的30天內指明選舉日期，該日期要在立法會解散後的3個月內，即現屆立法會任期於今年9月30日完結，選舉日期應定於明年1月1日之前。他續說，《立法會條例》第9條亦有規定，立法會每年最少有一次會期，故不能全年都不開會。

他續反駁曾鈺成，並非簡單按《釋義及通則條例》收回刊憲公告、另定選舉日期就可處理問題，強調法律原意並非讓特首可任意決定立法會何時開會，批評「不是『捉字虱』就可達到法律不容許和預見的結果」。

港大法律系副教授戴耀廷亦在facebook發文，表示基本法第69條規定立法會每屆任期為4年，故不能把立法會的任期延長，或容許任期已完結的立法會繼續行使立法會的權力。

民建聯主席李慧琼稱延後選舉在法例上有困難，疫情未知何時好轉，要以生命安全為最優先考慮，政府須有不同預案，否則是「不負責任」。她又表示，入境管制未放寬，如維持9月選舉，將有數以十萬計市民9月無法回港投票，負責選舉的官員必須確保選舉公平公正，故不可排除任何做法。

葉劉反對押後：添不穩挫士氣

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀對延後選舉有保留，表示延後只會增加不穩定性及打擊士氣，政府應為投票做好防疫措施。民主派則認為選舉應繼續，民主黨涂謹申表示，建制派是「怕輸」才想押後選舉，疫情比香港更嚴重的地方仍能舉行選舉，疫情不應是藉口。

（立會選舉）