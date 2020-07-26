7．15反國安法聲明 16抗爭派簽署

選舉主任分別問3人，是否同意上述聲明顯示各人原則上反對全國人大常委會通過的港區國安法，即反對常委會根據《憲法》、《基本法》和有關國安法的「人大決定」，「為貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針及維持國家安全而制定的法律，並反對香港特區履行維持國家安全的憲制責任？」

港島參選人袁嘉蔚，九龍東黃之鋒、李嘉達，九龍西張崑陽和馮達浚，新界東鄒家成，新界西朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉，超區岑敖暉和王百羽，以及參選衛生服務界的余慧明都有簽上述聲明。其中袁嘉蔚昨亦收到選舉主任提問。

另外，選舉主任去信公民黨鄭達鴻，以同一疑問，提到他在港區國安法生效前的5月22日與380多名議員聯署要求撤回國安法，另問及是否爭取歐盟提供「救生艇政策」，以阻撓國安法通過和實施。

湯家驊：反對者不符效忠特區要求

資深大律師湯家驊表示，港區國安法保護香港特區和中央政權，若參選人反對港區國安法，即不贊同保護特區政權，等同滿足不到「效忠香港特區」的參選要求。

（立會選舉）