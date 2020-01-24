選舉主任函非建制 問「35+」反國安法 劉兆佳：料DQ規模空前 對初選者「一視同仁」

4名公民黨參選人，參選法律界的郭榮鏗、新界東的楊岳橋、港島的鄭達鴻和新界西的郭家麒都收到選舉主任提問，並要求他們今日中午12時前回覆。負責的幾名選舉主任均有問及，該黨於3月和5月曾公開表示，特首要在10月的施政報告落實「五大訴求」，否則公民黨會否決所有政府議案、法案及撥款，甚至否決預算案。選舉主任要求解釋，他們以公民黨身分參選，所支持的上述立場，如何符合在提名表上作出聲明「擁護《基本法》和保證效忠香港特區」的實質要求。

昨10人收信 問續求美制裁否

另外，新界東選舉主任附上公民黨的新聞稿，提到楊岳橋和郭榮鏗去年到訪美國，要求美方官員盡快通過《香港人權與民主法案》，已通過的法案內容包括制裁香港，並問現時是否仍有意繼續請求美國落實制裁措施等。選舉主任形容，上述行為是借助外國政府力量，對香港政府施加壓力，讓外國干涉香港內部事務，詢問這樣行為如何符合擁護《基本法》和保證效忠香港特區。同樣在7月22日報名的公民黨譚文豪和林瑞華則未收到信。

參選會計界的梁繼昌亦收到選舉主任信件，梁向本報表示，信中問他是否支持民主派「35+」否決政府所有法案，以及有否向美國提供制裁香港官員的名單。

限24小時答 公民黨要求延後遭拒

參選九西的張崑陽，港島袁嘉蔚、梁晃維和新東劉頴匡、何桂藍5名「抗爭派」也收到選舉主任提問。新界東選舉主任引述劉頴匡2015和16年在facebook表示支持「港獨」，本年6月稱要建立「理想國」，質疑他雖已簽提名表和確認書有關擁護基本法和效忠特區的聲明，「但事實上你現時仍然繼續主張和推動香港獨立？」劉稱正與團隊和律師研究，暫沒回應。

公民黨昨日開記者會，黨主席梁家傑表示，參選人昨日中午後才收到信件，卻要求他們24小時內作答，是非常不合理及具壓迫性的操作。他說該黨已去信要求將期限延至後日下午6時，昨晚獲選舉主任回覆不會延長。

全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，不敢說幾多人會被DQ，但港區國安法已實施、區選參選人資格審查較寬鬆，加上民主派初選結果激進派當道，中國面對美國愈趨嚴重的威脅，不會容許內外敵對勢力利用立法會意圖癱瘓特區政府，搶奪管治權，故中央和特區政府今次立場相當緊。他說民主派初選參選人都認同否決政府法案的共同綱領，「不會有部分入到閘，某些入不到，亦不是否定過去立場就入到」。

湯家驊：單否決法案非DQ理由

攬炒政府違基本法目的

資深大律師湯家驊表示，單否決政府法案不是DQ理由，因基本法預留重要法案可被否決，但如圖謀透過不斷否決，「攬炒、拖政府落懸崖」等，則違反基本法之目的。他稱，呼籲外國制裁香港的意圖，顯示不效忠特區，「參選人要證明過去不效忠，突然現在又效忠，是否只為選舉」。

明報記者

（立會選舉）

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