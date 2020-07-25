【Emily】港水域白海豚數量回升 5年首次

最新監察報告分析2019年度白海豚4個主要棲息水域，分別喺大嶼山西南錄得19條、大嶼山西面有29條、大嶼山西北有4條，而大嶼山東北就連續第5年無錄得任何白海豚出沒；整體白海豚數目過去10年有明顯下降趨勢，大嶼山東北、西北及西面嘅調查區域，過去20年白海豚數量亦明顯下降。

白海豚喺大嶼山西面及西南面水域棲息地嘅使用量2013年度達最高水平，之後幾年逐步減少，但2019年度回升，另港珠澳大橋工程完成後，白海豚喺北大嶼水域嘅使用量都未有回升。

WWF促政府設海豚保育區

世界自然基金會（WWF）香港分會海洋保育主任吳嘉怡話，本地中華白海豚數量過去16年間跌超過七成，原本係白海豚核心棲息地之一嘅沙洲及龍鼓洲海岸公園，白海豚使用率大跌至有史以來最低，佢相信主因係機場三跑填海擴建工程嚴重滋擾附近水域，希望政府2024年或以前成立不受任何人為發展影響嘅海豚保育管理區。