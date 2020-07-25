【Emily】街坊投訴清潔工「無洗門隙」

區議員指自私 「又唔鬧政府」

帖文又話近日疫情令清潔工作大增，質疑政府唔封關、有人吐痰掉垃圾，市民又唔鬧，但就責怪善後嘅人唔夠爽手；又話35度高溫下著住防護衣清洗地方、倒垃圾，「清潔工人也是人，他們都怕受到感染，但他們沒有退縮」。帖文仲問自私嘅居民，「你是患了『武漢腦炎』嗎？」

唔少區議員對帖文有同感，觀塘區議員、民主黨鄭景陽分享帖文時話，有市民叫佢哋唔好責備政府，話政府好難做、要體諒吓，但第二句就批評佢同一班前線人員做得唔好，搞到社區爆發，形容係「完美示範雙重標準」。

另一觀塘區議員龔振祺就叫大家「唔好做自私精」，佢話間中會同清潔前線人員傾偈，佢哋從來冇抱怨，但希望市民可以多多體諒。龔振祺話好多嘢單憑前線努力係唔會解決到，一定要靠居民、街坊合作，先可以提升屋邨質素。