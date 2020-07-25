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2020年7月25日星期六
港聞二
夫婦少女脫暴動罪 官：寧縱毋枉 批控方只提「共同目的」不提「集體性質」
「破壞安寧」不足定罪 官：暴動須有蓄意暴力
多案件未審結 不想慶祝 夫婦盼「畀勇氣」其他被告
7．28另案被告：高興3人脫罪 仍感法治已死
車上搜出伸縮棍雷射筆 義載司機脫藏武器罪
藏削尖鐵枝行山杖 17歲DSE生判感化
連續3日確診破百 兩安老院爆疫 張竹君稱長者檢疫設施有限 籲禁探訪
港泰累計4院友死 確診死亡率12%
無源頭者多主婦老人 衛署籲減買餸 張竹君：街市空氣或不流通 檔販找贖難頻洗手
不經醫院 病人直送 亞博擬辦港版方艙收輕症
防引發院內感染 浸會要求入院者先檢測
5宗染疫醫院相關 醫療用品公司職員曾到3院
昨最少9公務人員染疫 入境主任協會主席中招
累計29萬人免檢疫 張竹君：對港影響不小
華昇大埔工廈設廠檢測 業主入稟撤約
盛智文：蘭桂坊營業額按年跌逾四成
教局研9月分階段復課 或半日制
曾鈺成倡押後立選至少一年 稱原任議員可開緊急會議 湯家驊指延期法律上不可行
岑敖暉報名選超區 邀鄺俊宇撐場無請涂謹申
李梓敬出戰新東 名單無容海恩
英建築課程失港認可 2022學年起生效
曾遭刑毁 青衣樂善堂中學中汽油彈
地盤地陷 判頭連機器墮坑壓死 啟德本月第3宗奪命工傷 未即報勞處
亞玉冰室東主再遇襲 警拘4男
被控管有低能量炸藥 興趣班導師准保釋
公司註冊處長鍾麗玲接任私隱專員 曾要求黃店解釋何謂抗戰 議員憂日後會打壓
政治風浪下卸任 黃繼兒：只看法治不問政見
尊子漫畫
【Emily】齊光加持 黃偉信挑戰盧偉國
【Emily】橫頭磡新舊區議員 fb打口水戰
【Emily】街坊投訴清潔工「無洗門隙」
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【明報專訊】（請看附圖）
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