政治風浪下卸任 黃繼兒：只看法治不問政見

公署無執法權 黃：天生的缺陷

個人資料私隱專員公署過去缺乏執法權力，都被批為「無牙老虎」，黃繼兒認為這是公署天生的缺陷，指當年立法時，從無預料現時會出現「個人資料武器化」的情况出現，任內亦有向政府提出建議，政府內部亦有開始研究並草擬條文，修訂《私隱條例》。

近一年公署處理不少涉及政治的事件，民主派初選後，港府、中聯辦及港澳辦皆指初選涉違反《私隱條例》。被問到工作期間有否感受到政治壓力，黃繼兒指，作為獨立法定團體，是依法例賦予的職能及責任處理，「自己做法是無論誰有不同意見，都是秉持公正執法，我是（政治）色盲」。惟他承認，無論他作出任何決定，都會有言論批評他，「多多少少一般人來說都有少少壓力」，但認為作為私隱專員應視這些壓力如無物。

黃繼兒不欲為5年工作評分，只稱能擔任私隱專員感榮幸，亦指曾與繼任人鍾麗玲於律政司共事，形容對方為「intelligent lady」。問到若政府再找他擔任公職，他以一部電影名稱回應，「never say never again（永不說永遠不會）」。