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政治風浪下卸任 黃繼兒：只看法治不問政見

【明報專訊】私隱專員黃繼兒於2015年上任，任期將於下月3日屆滿。在反修例運動下出現多個與個人資料私隱有關事件，他多次譴責警察被網絡「起底」行為，又主動調查警方在鏡頭前展示記者的身分證一事。黃繼兒昨天指，現時「個人資料武器化」，而他作為私隱專員，只看法治，不看政治取向，過去工作的決定都會受各方批評，「多多少少一般人來說都會有壓力」，但指作為私隱專員應視這些壓力如無物，更自稱是「（政治）色盲」。

公署無執法權 黃：天生的缺陷

個人資料私隱專員公署過去缺乏執法權力，都被批為「無牙老虎」，黃繼兒認為這是公署天生的缺陷，指當年立法時，從無預料現時會出現「個人資料武器化」的情况出現，任內亦有向政府提出建議，政府內部亦有開始研究並草擬條文，修訂《私隱條例》。

近一年公署處理不少涉及政治的事件，民主派初選後，港府、中聯辦及港澳辦皆指初選涉違反《私隱條例》。被問到工作期間有否感受到政治壓力，黃繼兒指，作為獨立法定團體，是依法例賦予的職能及責任處理，「自己做法是無論誰有不同意見，都是秉持公正執法，我是（政治）色盲」。惟他承認，無論他作出任何決定，都會有言論批評他，「多多少少一般人來說都有少少壓力」，但認為作為私隱專員應視這些壓力如無物。

黃繼兒不欲為5年工作評分，只稱能擔任私隱專員感榮幸，亦指曾與繼任人鍾麗玲於律政司共事，形容對方為「intelligent lady」。問到若政府再找他擔任公職，他以一部電影名稱回應，「never say never again（永不說永遠不會）」。

相關字詞﹕私隱專員 黃繼兒

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