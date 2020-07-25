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公司註冊處長鍾麗玲接任私隱專員 曾要求黃店解釋何謂抗戰 議員憂日後會打壓

【明報專訊】政府昨宣布委任公司註冊處長鍾麗玲（圖），9月4日起接替黃繼兒出任個人資料私隱專員，為期5年，屬政府首次委任現職首長級官員出任私隱專員。鍾任內曾出現爭議，除了政府在2016年收緊公司查冊，今年註冊處曾去信要求擬註冊為公司的「黃店」解釋過去談及「黃色經濟圈」、「抗戰」等字眼內容。有議員擔心鍾日後會以保障私隱為名，作政治打壓。

現任私隱專員黃繼兒任期8月3日屆滿，副私隱專員將署任，至9月4日61歲的鍾麗玲接任。鍾1981年加入政府任助理評稅主任，1988年在英國取得大律師資格，同年加入前律政署任助理檢察官，其後曾出任首席政府律師及民事法律科副民事法律專員等職位，2007年至今擔任公司註冊處處長。公司註冊處處長屬首長級D4職級官員，私隱專員基本薪酬相等於D5職級官員，月薪逾25萬元。

政府發言人說，鍾麗玲擔任公司註冊處處長期間，積極參與重寫《公司條例》，推行新的《公司條例》方面累積豐富經驗，相信鍾定能憑藉過去的法律和行政經驗，帶領個人資料私隱專員公署更上層樓。政府今年初公開招聘，並成立遴選委員會，再向行政長官推薦委任人選。

政府：推新《公司條例》 經驗豐富

鍾任內曾出現多宗爭議事件，2016年因應私隱專員公署的一份報告，政府以防止個人資料遭濫用為由，引入新安排，要求公眾使用公司註冊處網上查冊中心時填寫使用目的，若與實際用途相違或面臨法律風險，惹來限制資訊自由及新聞自由的批評。今年3月「晨光萬事屋」向公司註冊處申請開公司，宗旨是為社運抗爭者與「良心經濟圈」僱主建立工作配對平台，5月接獲註冊處信件要求解釋以往在訪問及社交媒體談及「黃色經濟圈」、「獨派」、「抗戰」、「革命」等字眼內容，被指是政府審查。

梁籌庭憂做慣公務員 失獨立性

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指政府首次委任現職公務員掌管公營機構，關注鍾何時辭去公司註冊處長一職，憂鍾有雙重身份，又指公務員慣於配合政策，憂鍾任私隱專員亦失獨立性，不懂監察政府。

記者向發稿的政制及內地事務局查詢鍾何時辭去公司註冊處長一職、最後上班日等，政制及內地事務局回覆，鍾麗玲現時是公司註冊處處長，在就任私隱專員一職時已離開公務員團隊。

民主黨議員許智峯擔心鍾日後會以保障私隱為名，作政治打壓。港大法律學院首席講師張達明最關注鍾對個人私隱究竟有多少認識及了解。

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