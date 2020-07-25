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地盤地陷 判頭連機器墮坑壓死 啟德本月第3宗奪命工傷 未即報勞處

【明報專訊】啟德發展區發生本月第3宗奪命工傷，會德豐集團一個住宅項目地盤，前日下午工地突然下陷，判頭連同1噸重機器一同墮進2米深坑洞，判頭被機器壓傷，送院搶救後不治。地盤未有即時通報事件，勞工處翌日始派員調查，並通知警方。

現場為啟德發展區4C區2號住宅項目地盤，消息稱事發時該地盤正做鑽樁工程。死者姓鄭，54歲，據悉為分判商俊鴻機械工程有限公司的判頭，負責閘板打樁燒焊，以及圍街板分判工作。本報記者昨早到場觀察，發現涉事地盤並無坑洞，警方及勞工處職員到場調查。

警方表示，昨早約10時接獲勞工處轉介，稱有工人在上址工作時，約2米乘2米地面突然下陷，工人及一部約重1噸機器疑墮進坑內，工人被機器壓倒，其後被同事救起。警方昨派員到場調查，調查後相信事件無可疑，案件列工業意外，死因有待驗屍確定。消防處回覆查詢稱，消防處通訊中心前日下午12時58分接報，救護車1時07分到場，並將昏迷男子送往伊利沙伯醫院救治。

勞工處表示已派員到現場調查，將向有關承建商發出暫時停工通知書，但並無回應何時接獲地盤通報。本報向會德豐查詢，至截稿前未有回覆。承建商劍虹地基回覆稱正了解事件，並協助警方及勞工處調查。分判商俊鴻機械工程則表示，暫不回應傳媒查詢。

法例限24小時內通報 被批漏洞

本港法例第509章《職業安全及健康條例》列明，如工作地點發生意外，造成僱員死亡或遭受嚴重身體傷害，負責人須在意外發生後24小時內通報一名勞工處職業安全主任。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文批評法例有漏洞，建議處方規管地盤負責人須於意外後即時報警，以調查原因。她續稱，前日聽聞意外後，曾向勞工處僱員死亡辦事處查詢，對方稱不知相關意外，質疑承建商昨日始向勞工處通報。本報記者昨以航拍空中觀察，未見地盤有坑洞，蕭質疑坑洞已被填平，有「毀屍滅迹」之嫌。

昨未見坑洞 工權會質疑毁屍滅迹

是次為劍虹地基3個月內第3宗奪命工業意外。本月14日，啟德承豐道近香港兒童醫院一個地盤，42歲外判司機駕駛平板車時，遭4噸重長形管道壓斃。

今年4月，跑馬地普善街建築地盤，43歲男工人操作一部挖土機時，被一支倒塌的工字鐵擊中，送院搶救後不治。

相關字詞﹕工業傷亡權益會 會德豐 啟德發展區 奪命工業意外

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