港聞

港聞二

英建築課程失港認可 2022學年起生效

【明報專訊】現時要在本港成為註冊建築師，須修畢由建築師學會（HKIA）及建築師註冊管理局（ARB）認可的建築學課程，或修畢英聯邦建築師協會（CAA）認可的英國、澳洲及新西蘭課程，並具備最少兩年實習經驗，才符合資格應考「專業測評」。不過，CAA今年2月更新認可課程名單後，令英國建築學課程不再在本港認可課程名單內，2022/23學年起赴英國修讀課程的學生，未來若要在港成為註冊建築師，需要先通過「學術資格測評」，才符合資格應考。

指英改名單倉卒 港建築師會稱被動

香港建築師學會會長李國興表示，HKIA與澳洲及新西蘭簽署互認協議，本港會繼續認可澳紐課程，畢業生仍符合申請報考「專業測評」的資格，但HKIA並無與英國任何建築學課程評審機構簽署互認協議，CAA更新名單後，本港不再認可。他表示，今次CAA更改名單較倉卒，HKIA處於被動，暫時未統計有多少考生受影響。他稱，不少考生一兩年前已鋪路報讀英國建築學課程，為減低影響，HKIA及ARB作出過渡安排，2020/21及2021/22學年入讀CAA認可英國課程的學生，修畢課程後仍會獲得本港認可；但2022/23學年或之後入讀英國課程的學生，畢業後則需要通過HKIA的「學術資格測評」，以評估學歷是否符合申請報考「專業測評」。

相關字詞﹕英國建築學課程 英聯邦建築師協會 建築師學會 建築師

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