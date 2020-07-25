岑敖暉報名選超區 邀鄺俊宇撐場無請涂謹申

涂質疑排斥：這樣能否35+

據民主派協議，超區按初選結果，4隊可出戰官方選舉，目標爭取3至4席；九龍東初選，5隊可報名參與官方選舉，但選前要按民調棄選，目標議席是爭3席。

民主派在港島和九龍西的初選勝出者有聯合宣傳。岑敖暉昨只邀王百羽和鄺俊宇出席。鄺無到場，岑敖暉稱可能民主黨另有安排。被問為何不邀請涂謹申，岑解釋超區與九龍東一樣，民主派候選人之間是競爭關係。

超區有5席，現屆民主派佔3席。被問民主派爭4席，團結是否重要，岑稱若能取得67%選票，絕對有機會爭4席，但未有民調前評論不到。

王百羽說下周報名，陪岑敖暉報名是想顯示「一條心」，雖與岑路線不同，但未來希望與岑和鄺俊宇合作，稱正式選舉最大對手是保皇黨。

涂謹申、鄺俊宇今日會一同報名。涂謹申回應岑的做法，認為「可能有人因為我初選票數低，認為市民已經不再支持我了，所以我是有危機的」。他反問，「面對專權的北京，我們都是抗爭路線，有何本質上重大分別？」被問為何不應岑邀請，鄺俊宇沒有回覆。

中大政治與行政學系副教授馬嶽分析，岑敖暉的策略是排除溫和派，亦想「黐鄺俊宇多點的票」。他稱，若以初選得票排序來「睇高邊個、睇低邊個」是「很傻」，因參與初選選民最多只是民主派正式選舉得票的三分之一。他認為，選民在超區很多時策略投票，「哪個不夠票便會幫他」；估計涂謹申正式得票會較初選佳，稱涂能吸納中產、上等階層等着重議政能力、經驗的選民支持。馬嶽認為，民主派在超區「坐三望四（席）」，但要取4席不容易，認同民主派4名參選人的確有競爭關係。

岑稱不簽確認書 已棄美籍

岑敖暉昨稱不會簽確認書，已找「Plan B」，已完成放棄美國國籍，冀選舉主任不要以此做文章。

另外，7月18日交提名參選旅遊界的中旅社副董事長姚柏良昨晚稱，收到選舉事務處通知確認他的提名有效。大埔區議員陳振哲，就報名參加區議會（第一）功能界別。