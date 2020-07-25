港聞

港聞二

曾鈺成倡押後立選至少一年 稱原任議員可開緊急會議 湯家驊指延期法律上不可行

【明報專訊】新冠病毒疫情嚴峻，建制派有聲音建議押後立法會選舉，立法會前主席曾鈺成稱「沒有其他選擇」，提出選舉應至少押後一年，在2021年9月才進行，而下屆立法會任期在明年10月1日才開始，又表示特首可指示立法會主席召開緊急會議，由原任議員以立法會議員身分履行立會職能。有醫學專家建議政府可待8月第三周再看情况決定。行會成員湯家驊質疑，曾鈺成的說法「法律上不可行」。

曾鈺成於「灼見名家」頻道表示，如疫情下舉行選舉，憂慮難做足防疫措施、維持社交距離，限聚令下亦難進行競選活動，認為除押後選舉外無其他選擇。他說根據《立法會條例》第4條，每一屆立法會任期是行政長官會同行政會議決定，提出特首可會同行政會議指明2021年10月1日為新一屆立法會任期開始，並押後至明年9月才舉行立法會選舉。對於《立法會條例》第44條規定，特首可押後選舉日14天，曾鈺成質疑無用，若多次押後14日，亦會因票站等問題行不通。至於押後選舉期間的「真空期」。曾鈺成稱《基本法》列明立法會議員任期4年，意味9月30日為任期結束，但《立法會條例》第11條規定緊急會議，特首可指示立法會主席召開，由原任議員以立法會議員身分出席，履行立法會職能。

另一方面疫情蔓延，一名於九龍灣國際展貿中心13樓工作的選舉處常務助理，昨日確診新冠肺炎。

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示「法律上不可行」，他稱立法會選舉日期已刊憲，「即是已走了第一步」，如要更改選舉日期，只能根據《立法會條例》第44條、即特首可指明押後選舉14日，「看不到有什麼基礎可以延期一年」。

許樹昌：可看8月第三周情况決定

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌稱，現時確診數字仍高企，但並非「幾何級」上升，可見措施開始發揮效力，認為政府可待8月第三周再決定，若如期舉行選舉則可參考新加坡模式，包括延長投票時間、確保空氣流通、排隊人士保持安全距離。至於延期一年疫情會否受控，許樹昌稱屆時或有疫苗，但料數量有限。

楊岳橋：緊急會原意非代替立會

公民黨黨魁楊岳橋稱，政府有太多方法處理選舉的防疫工作，可參考新加坡、韓國做法，他強調曾鈺成所提及的緊急會議，立法原意並非用以代替正常立法會整整一年，「財政撥款是否不需要做？法案委員會是否不提交法案？是否不需要在事務委員會討論？抑或將整個立法會功能『緊急化』？」

相關字詞﹕楊岳橋 新型冠狀病毒肺炎 立法會條例 湯家驊 立法會選舉2020 曾鈺成

上 / 下一篇新聞

夫婦少女脫暴動罪 官：寧縱毋枉 批控方只提「共同目的」不提「集體性質」
夫婦少女脫暴動罪 官：寧縱毋枉 批控方只提「共同目的」不提「集體性質」
「破壞安寧」不足定罪 官：暴動須有蓄意暴力
「破壞安寧」不足定罪 官：暴動須有蓄意暴力
多案件未審結 不想慶祝 夫婦盼「畀勇氣」其他被告
多案件未審結 不想慶祝 夫婦盼「畀勇氣」其他被告
7．28另案被告：高興3人脫罪 仍感法治已死
7．28另案被告：高興3人脫罪 仍感法治已死
車上搜出伸縮棍雷射筆 義載司機脫藏武器罪
車上搜出伸縮棍雷射筆 義載司機脫藏武器罪
藏削尖鐵枝行山杖 17歲DSE生判感化
藏削尖鐵枝行山杖 17歲DSE生判感化
連續3日確診破百 兩安老院爆疫 張竹君稱長者檢疫設施有限 籲禁探訪
連續3日確診破百 兩安老院爆疫 張竹君稱長者檢疫設施有限 籲禁探訪
港泰累計4院友死 確診死亡率12%
港泰累計4院友死 確診死亡率12%
無源頭者多主婦老人 衛署籲減買餸 張竹君：街市空氣或不流通 檔販找贖難頻洗手
無源頭者多主婦老人 衛署籲減買餸 張竹君：街市空氣或不流通 檔販找贖難頻洗手
不經醫院 病人直送 亞博擬辦港版方艙收輕症
不經醫院 病人直送 亞博擬辦港版方艙收輕症
防引發院內感染 浸會要求入院者先檢測
防引發院內感染 浸會要求入院者先檢測
5宗染疫醫院相關 醫療用品公司職員曾到3院
5宗染疫醫院相關 醫療用品公司職員曾到3院
昨最少9公務人員染疫 入境主任協會主席中招
昨最少9公務人員染疫 入境主任協會主席中招
累計29萬人免檢疫 張竹君：對港影響不小
累計29萬人免檢疫 張竹君：對港影響不小
華昇大埔工廈設廠檢測 業主入稟撤約
華昇大埔工廈設廠檢測 業主入稟撤約
盛智文：蘭桂坊營業額按年跌逾四成
盛智文：蘭桂坊營業額按年跌逾四成
教局研9月分階段復課 或半日制
教局研9月分階段復課 或半日制
岑敖暉報名選超區 邀鄺俊宇撐場無請涂謹申
岑敖暉報名選超區 邀鄺俊宇撐場無請涂謹申
李梓敬出戰新東 名單無容海恩
李梓敬出戰新東 名單無容海恩
英建築課程失港認可 2022學年起生效
英建築課程失港認可 2022學年起生效
曾遭刑毁 青衣樂善堂中學中汽油彈
曾遭刑毁 青衣樂善堂中學中汽油彈
地盤地陷 判頭連機器墮坑壓死 啟德本月第3宗奪命工傷 未即報勞處
地盤地陷 判頭連機器墮坑壓死 啟德本月第3宗奪命工傷 未即報勞處
亞玉冰室東主再遇襲 警拘4男
亞玉冰室東主再遇襲 警拘4男
被控管有低能量炸藥 興趣班導師准保釋
被控管有低能量炸藥 興趣班導師准保釋
公司註冊處長鍾麗玲接任私隱專員 曾要求黃店解釋何謂抗戰 議員憂日後會打壓
公司註冊處長鍾麗玲接任私隱專員 曾要求黃店解釋何謂抗戰 議員憂日後會打壓
政治風浪下卸任 黃繼兒：只看法治不問政見
政治風浪下卸任 黃繼兒：只看法治不問政見
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】齊光加持 黃偉信挑戰盧偉國
【Emily】齊光加持 黃偉信挑戰盧偉國
【Emily】橫頭磡新舊區議員 fb打口水戰
【Emily】橫頭磡新舊區議員 fb打口水戰
【Emily】街坊投訴清潔工「無洗門隙」
【Emily】街坊投訴清潔工「無洗門隙」
【Emily】港水域白海豚數量回升 5年首次
【Emily】港水域白海豚數量回升 5年首次