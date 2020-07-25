曾鈺成倡押後立選至少一年 稱原任議員可開緊急會議 湯家驊指延期法律上不可行

曾鈺成於「灼見名家」頻道表示，如疫情下舉行選舉，憂慮難做足防疫措施、維持社交距離，限聚令下亦難進行競選活動，認為除押後選舉外無其他選擇。他說根據《立法會條例》第4條，每一屆立法會任期是行政長官會同行政會議決定，提出特首可會同行政會議指明2021年10月1日為新一屆立法會任期開始，並押後至明年9月才舉行立法會選舉。對於《立法會條例》第44條規定，特首可押後選舉日14天，曾鈺成質疑無用，若多次押後14日，亦會因票站等問題行不通。至於押後選舉期間的「真空期」。曾鈺成稱《基本法》列明立法會議員任期4年，意味9月30日為任期結束，但《立法會條例》第11條規定緊急會議，特首可指示立法會主席召開，由原任議員以立法會議員身分出席，履行立法會職能。

另一方面疫情蔓延，一名於九龍灣國際展貿中心13樓工作的選舉處常務助理，昨日確診新冠肺炎。

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示「法律上不可行」，他稱立法會選舉日期已刊憲，「即是已走了第一步」，如要更改選舉日期，只能根據《立法會條例》第44條、即特首可指明押後選舉14日，「看不到有什麼基礎可以延期一年」。

許樹昌：可看8月第三周情况決定

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌稱，現時確診數字仍高企，但並非「幾何級」上升，可見措施開始發揮效力，認為政府可待8月第三周再決定，若如期舉行選舉則可參考新加坡模式，包括延長投票時間、確保空氣流通、排隊人士保持安全距離。至於延期一年疫情會否受控，許樹昌稱屆時或有疫苗，但料數量有限。

楊岳橋：緊急會原意非代替立會

公民黨黨魁楊岳橋稱，政府有太多方法處理選舉的防疫工作，可參考新加坡、韓國做法，他強調曾鈺成所提及的緊急會議，立法原意並非用以代替正常立法會整整一年，「財政撥款是否不需要做？法案委員會是否不提交法案？是否不需要在事務委員會討論？抑或將整個立法會功能『緊急化』？」