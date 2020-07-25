教局研9月分階段復課 或半日制

教界倡中六全日上課 免進度落後

教育局早前表示，全港學校不早於8月17日開學。據悉，近日教育局與教育界商討開學安排，有校長提出讓中六生在8月下旬回校補課，並在9月開學就能全日上課。

有中學校長認為，現屆中五生因疫情停課失去部分課時，故希望局方考慮建議，讓他們到中六可盡快完成課程，留時間操練試卷及溫習。對於調整全港高中課程編排，該校長稱各校上課步伐有異，相關建議執行時「有點挑戰」。

至於小學，據了解有校長建議，讓小一新生在開學初段上學，適應新校園生活。有小學校長稱，學校通常在8月底安排數日讓小一新生回校適應，雖然部分開學事宜現可經網上直播向新生介紹，但放小息、上廁所等流程，學生仍需親身在校適應。他認為高年級復課若干日，加上疫情穩定後，可安排小一新生分批回校。

每年開學教育局會派人到學校點算學生人數，以確認各校可開的班數，再計算教職員編制人數及撥款額。有校長在會上表示，由於部分跨境生及非華語生未必能趕及開學初期回港上課，若屆時「點人頭」或不合適，建議當局凍結下學年各校班數。

教育局回覆查詢時稱，會密切留意疫情發展，並聽取衛生專家的意見，以及與教育界商議新學年開學安排，局方亦開始聽取教育界意見，目前仍在初步交流階段，未有確實方案。

（疫情第三波）