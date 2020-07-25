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港聞二

華昇大埔工廈設廠檢測 業主入稟撤約

【明報專訊】以充氣倉設立「火眼實驗室」檢測新型冠狀病毒而知名的內地華大基因公司，旗下的華昇診斷中心獲港府直接採購病毒檢測服務，其中一檢測中心設於大埔太平工業園。單位業主入稟高等法院，聲稱遭誤導才簽下租約，要求法庭頒令撤銷租約，追討賠償，並要求華昇診斷遷出單位。有區議員亦質疑「火眼實驗室」違反大廈公契。華昇診斷中心董事長胡定旭回應本報指，華昇一向嚴格遵守本地法律並秉持商業操守，所作一切完全符合法律和有關規定，又指事件已進入司法程序，已委托律師處理。

業主稱遭誤導 促華昇賠償

原告為大埔綉花工藝有限公司，是大埔汀角路51號太平工業園一單位的業主。被告為華昇診斷中心有限公司，由華大基因開設。入稟狀透露，原告今年6月16日將物業租予被告，月租逾18萬元。原告現根據《失實陳述條例》向法庭申請解除租約，要求被告交出單位，並就失實陳述作賠償。原告亦要求被告支付清空物業前的租金，作為租值補償。

翻查資料，食物及衛生局於本月14日晚發稿，表示政府透過防疫抗疫基金以直接採購服務的方式，向華昇診斷等三家公司採購檢測服務，為安老院舍員工、的士司機及食肆員工等檢測，惟華昇診斷約於政府公布前一個月前已租用涉事單位。而當局公布時稱動用基金數以億元計的資金去採購華昇的檢測服務是因應社區疫情急轉，不同處所或行業出現確診感染群組，要為高危群組即時安排檢測，惟本地疫情是在7月初出現逆轉。

區議員質疑違大廈公契

大埔區議員文念志表示，上周五獲悉太平工業園A座3樓疑正進行檢測工作，登門查看時發現華大基因已興建「火眼實驗室」，疑似在進行檢測病毒工作。文又指地政署昨回覆指華大基因未有違反規劃用途，但文指根據大廈公契，不能隨意在工廈加建及用途不能影響公眾健康，他認為應以公契條文作準。

文說部分業主向他反映太平設病毒檢測中心感到不滿，指工廠接近民居，升降機是全棟大廈共用，附近又有學校、體育館，憂存在安全風險。

大埔區議員姚躍生表示，據華大基因的消息人士透露，華大上周曾舉行內部會議，表明從周一（20日）起會將在太平工業園進行的檢測工序搬回大埔工業邨大富街實驗室進行，但席間亦有人提及「不如再睇下太平工業園個邊點先啦」。

姚續指，據他連日來觀察所得，深夜仍有人在太平工業園亮燈工作，更有醫療廢料從上址運出，質疑華大是否已停止在該處的檢測工作。

單位昨落閘上鎖

大廈員工：唔擔心得咁多

記者昨午到場觀察，發現現場已落閘上鎖，由另一入口查看，見室內燈火通明，有疑似機器聲音傳出。有大廈員工表示「唔擔心得咁多」，只好做好個人防護減低染疫風險。

【案件編號：HCA1229/20】

（疫情第三波）

相關字詞﹕新冠病毒 文念志 火眼實驗室 華大基因 華昇診斷中心 大埔

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