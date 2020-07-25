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累計29萬人免檢疫 張竹君：對港影響不小

【明報專訊】獲豁免檢疫的機組人員和海員持續染疫，昨新增8宗輸入個案中，有5人是機組人員或海員。衛生署回覆稱，本月至22日向獲豁免者發出39,584份醫學監察通知書，上月則發出45,943份，由2月累計最少有逾29萬人次免檢疫入境；本月8日起要求經機場入境的機組人員和海員驗病毒，至前日為約1.3萬人取樣。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，政府放寬貨船在香港換更，而海員可免檢疫，令香港成為「無掩雞籠」，應取消有關安排。

海員免檢疫 何栢良：無掩雞籠

本港昨日新增8宗輸入個案，當中3人是從菲律賓來港的海員，1人是從印度來港的海員，1人是從印度來港的空中服務員。日前發現有船員確診的6艘貨船，140名船員昨繼續在海上檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，豁免人士數量不少，「除非數字減少，否則對香港影響不小」。她說，對於免檢疫者，衛生署有指引，但無法監管。

何栢良認為，讓海員免檢疫是一個持續多時的漏洞，早前衛生防護中心已發現有船員驗出確診後找不到當事人，認為讓他們豁免檢疫令香港成為「無掩雞籠」。

海員工會：難保不入社區 自律效用成疑

香港海員工會主席張世添昨在港台節目表示，香港對海員的限制在亞洲來說算寬鬆，原本只有在香港裝卸貨物的船可在香港更換船員，後來船東要求港府放寬限制，變成只是入油和入水的船都可在香港更換船員。他說，部分接更的船員經機場入境後，若船未抵港，船員要先在酒店住數日，其間難保不會進入社區，認為靠船員自律的成效成疑。他又說，本港約只有200名遠洋船員，認同政府應收緊檢疫要求，例如要求檢測呈陰性者才可進入社區，相信對船員影響不大，對船東影響才較大。

（疫情第三波）

相關字詞﹕何栢良 豁免檢疫 海員 新型冠狀病毒

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