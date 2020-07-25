港聞

港聞二

昨最少9公務人員染疫 入境主任協會主席中招

【明報專訊】本港昨最少有9名公務人員確診或初步確診，當中包括入境事務主任協會主席黎偉生，其同任職入境處的妻子日前已確診。另外，昨有3名消防員發現染疫，分別駐守長洲及青衣南。

入境處表示，確診的居留權證明書組高級入境事務主任於灣仔入境事務大樓9樓負責後勤工作，最後於22日上班。據悉，他是入境事務主任協會主席黎偉生，其妻則隸屬管制支援組，於入境事務大樓14樓工作。入境處近日確診的5人中，3人屬管制支援組，處方周三（22日）表示，他們負責不同職務，並沒直接接觸。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨確診的入境處職員有可能是家居傳染。

3消防染疫 分駐長洲青衣

此外，駐守長洲滅火輪消防局、居於油塘高翔苑紀律部隊宿舍的消防員（第2309宗）昨確診，他最後於7月20日上班，周三（22日）感不適。另兩名駐守青衣南消防局的消防員初步確診，分別居於葵涌葵馥苑及油麻地救護站消防已婚人員宿舍。

日前初步確診的新界南交通警昨確診（第2264宗），他工作時會到機場和東涌。

水務署表示，繼前日一名承建商工人確診，昨再增兩名工人確診和初步確診。另外，確診的選舉事務處常務助理於九龍灣國際展貿中心13樓工作，負責選民登記申請的後勤工作，其家人早前確診。康文署新界西樹木組荃灣辦事處一名一級康樂助理員亦初步確診，最後於7月17日上班。

（疫情第三波）

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