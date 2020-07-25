港聞

港聞二

5宗染疫醫院相關 醫療用品公司職員曾到3院

【明報專訊】新型冠狀病毒繼續入侵公立醫院，昨最少新增5名相關人員染疫，包括聯合醫院一名運作助理，同院7名職員被列作密切接觸須檢疫；另下葵涌中醫診所兩名登記員、菲臘牙科醫院一名外判看更亦確診，並有一名染疫醫療用品公司職員曾到博愛、廣華、伊利沙伯醫院共3間公立醫院。

聯合醫院一名運作助理昨初步確診，該助理在醫院貨倉從事後勤工作和運送物資，於7月21日最後一天上班 ，同院有7名職員被列作密切接觸須檢疫。醫管局總行政經理庾慧玲說，由於該員工早前有家人確診，相信個案與院內感染無關，澄清該院無其他醫護確診。

庾慧玲亦稱，一名早前有朋友確診的醫療用品公司職員確診，該人員在7月17日到過博愛和廣華醫院，21至23日到過伊利沙伯醫院，他負責送醫療用品並作技術支援，無接觸病人，並有戴口罩，無職員被列作密切接觸者。

菲臘牙科醫院看更確診 職員學生撤離

另外，菲臘牙科醫院有一名居住將軍澳的外判看更確診，他於7月22日晚11時至23日早上8時最後一次上班，23日開始不適後求醫。香港大學牙醫學院回覆稱，昨午職員和學生已撤離牙科醫院，醫院會在周六及周日會全面消毒。

早前一名捐血者在慈雲山中心透過流動捐血隊捐紅血球及血漿，其後確診，其中紅血球已輸予瑪嘉烈醫院一名病人。庾慧玲稱，跟進化驗證實所捐的血和受贈者的化驗結果均是陰性。

對於有傳言稱聯合醫院會用隔離病房以外的牀位接收新冠病人，該院澄清並無其事，確診病人均會送到隔離病房治療。

（疫情第三波）

相關字詞﹕伊利沙伯醫院 廣華醫院 博愛醫院 新型冠狀病毒肺炎 醫管局 聯合醫院

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