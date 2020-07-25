防引發院內感染 浸會要求入院者先檢測

浸會醫院昨回覆本報查詢時確認，由下周一起，所有入院病人必須持有72小時內發出的的新型冠狀病毒測試陰性結果，才可入院，原因是近來有太多源頭不明的確診個案。該院本身有提供病毒測試服務，但醫院網頁顯示，暫時不提供新型冠狀病毒公眾檢測。

另外，有私家醫生接獲仁安醫院通知，下月3日起建議所有入院病人要有72小時內測出的陰性結果，醫生可按臨牀判斷決定豁免，若病人涉染疫群組或氣霧程序等，又沒有陰性結果，該院保留拒收病人的權利。本報昨晚未能聯絡仁安醫院。養和醫院至截稿前沒回覆本報查詢。

樣本瓶供不應求 蔡堅：私醫預訂6日未收到

醫學會會長蔡堅昨在港台《千禧年代》說，病毒檢測原本兩日有報告，現要需時5至7日；有私家醫生向衛生署預訂了6日仍未收到樣本瓶，部分醫生自行到衛生署診所取樣本瓶，只能拿到20個，認為衛生署未有足夠支援。衛生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，這與私家醫生需樣本瓶的頻密度增加有關。她說，近日每日增逾百確診，有五六十個地方要派樣本瓶，每幢大廈有1000至5000人，當局會先去無關聯個案較多的大廈派樣本瓶，僅一家庭確診的大廈「排得好後，甚至未必派得切」，呼籲有病徵者求醫和化驗。

日增百宗涉太多大廈 張竹君：未必派得切

另外，醫管局內部文件顯示，有22間普通科門診每日有110個名額向市民派發樣本瓶做病毒檢測，對象是認為自己有較高暴露風險且有輕微不適的市民，但這項目不包括醫生診症，若3日無通知結果，可假定為陰性。項目每日整體約可提供2400個檢測，檢測服務是向私營機構購買。醫管局回覆，為配合政府政策，將為輕微不適者檢測，首先考慮須妥善安排人流分隔等，具體安排仍在籌劃。

（疫情第三波）