不經醫院 病人直送 亞博擬辦港版方艙收輕症

首批23患者送鯉魚門度假村

據醫管局昨日公布，現有779名確診病人留醫，當中34人危殆、16人嚴重；病牀使用量是1207張，使用率76.4%，病房使用量是649間，使用率79.5%，當中病房使用率見新高。

病房病牀使用率近八成見新高

李立業昨早在港台節目表示，鯉魚門社區隔離設施可容納350人，至於是否足以應付第三波疫情，他稱「不是太悲觀」。他又說，正籌備在亞博設「港版方艙醫院」，負責接收沒有病徵和病徵輕微的病人，這批病人不用入院。他說，3月和4月時這類病人比例較多，但這一波疫情較多長者，料未來適合送到「方艙醫院」的病人較少。

醫管局總行政經理庾慧玲稱，醫管局正與政府探討使用不同場地作社區治療的可能性，由於亞博本身設計不是醫療用途，要研究感染控制、通風、醫療儀器、流程等，未有設方艙醫院的時間表。她又說，若確診數字繼續升，除了亞博外，可能還要尋找其他場地。至於需否內地醫護到方艙醫院協助，庾未有正面回應，僅稱可能需要進一步削減公立醫院非緊急服務，以調派人手到社區設施。

被問內地醫護會否援港 醫局未正面回應

庾又說，醫管局現儲備的外科口罩有3200萬個，N95有270萬個，保護衣有520萬件，面罩有930萬個，夠用約4個月。

據了解，醫管局擬在亞博設立的方艙醫院將參考新加坡模式運作。據新加坡衛生部網站，新加坡在多間展覽館設社區治療設施，大部分病人都會送到展覽館，他們只需小量治療，入院病人只佔少數。

此外，國家衛健委表示，昨與廣東省衛健委、香港食衛局及澳門社會文化司共同舉辦新冠肺炎疫情防控特別視像會議，食衛局長陳肇始亦有出席。國家衛健委黨組成員余艷紅對香港近期疫情發展表示關注，「將應香港特區政府抗擊疫情需求提供一切必要支持」。三地專家亦討論了方艙醫院建設和管理、核酸檢測、社區管控等。

（疫情第三波）