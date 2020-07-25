無源頭者多主婦老人 衛署籲減買餸 張竹君：街市空氣或不流通 檔販找贖難頻洗手

昨一半確診源頭不明

張竹君昨稱，昨有約62宗個案與之前的個案有關連，約54名患者曾與家人朋友聚會及用膳等，包括出席大型聚會、生日會、遊船河等，再次呼籲市民留在家中。

此外，昨日約53宗確診個案暫未找到關連，張竹君稱這些患者多為家庭主婦或長者，平日會去買餸和飲茶。她說現時社區病毒量多，隱形患者可能較多，有人聚集的地方容易出現感染個案，故呼籲主婦及長者減少買餸次數。她說，因街市可能空氣不流通，檔販「嗌得比較大聲」、經常找贖金錢又難經常洗手，故傳播病毒風險較大。

土瓜灣紅磡街市有檔販染疫

昨日新增涉及街市的個案包括一名61歲男子，他是土瓜灣街市海鮮檔販，7月20日發病。另外，紅磡街市一名72歲女乾貨檔販亦染疫，她7月16日發病；該街市一名71歲女清潔工也確診，她19日發病。

另外，3間酒家出現員工或食客確診。曾到西環德記潮州菜館的61歲女食客染疫，張竹君稱她曾與編號1707的個案（已離世）一同用膳，初步調查當時一起吃飯的有兩圍，該飯敘或導致傳播。德記經理黃先生稱，該確診者於本月8日到來用膳，共16人坐兩圍，沒有人唱歌跳舞。該店有30至40名員工，正待衛生署通知，或停業數天。

何文田明星員工確診 餐廳停業至8月3日

另外，屯門容龍海鮮酒家一名45歲女樓面員工，以及何文田明星海鮮燒鵝專門店一名69歲員工亦確診。明星海鮮酒家集團表示，何文田店暫停營業至8月3日。

旺角稻香慶回歸群組持續擴大，昨再增4名晚宴出席者確診。屯門富臨另有食客染疫，包括一名56歲女子，她於7月11日與四五名朋友吃晚飯；另外，一名43歲確診女子曾於7月14日到該店用膳。

明報記者

（疫情第三波）