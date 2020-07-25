連續3日確診破百 兩安老院爆疫 張竹君稱長者檢疫設施有限 籲禁探訪

本港累計2372宗確診及1宗疑似個案，昨新增123宗確診中，115宗屬本地個案，約62宗與患者或群組有關連，涉聚餐、聚會、打麻將等，約半則源頭不明。

隆亨49院友呈陰性 送西貢樟木頭中心隔離

繼一名56歲女清潔工及一名56歲女廚師染疫，位於沙田隆亨邨榮心樓的救世軍隆亨長者之家昨多一名87歲男院友確診。衛生防護中心前日安排院友檢測，結果揭發另有兩名院友初步確診。救世軍回覆稱，其餘49名院友對病毒呈陰性，昨已送到位於西貢的伸手助人協會樟木頭老人度假中心隔離。

清潔工居善心樓 同廈有的士司機染疫群組

首名確診的清潔女工居於同一屋邨善心樓，其4名家人昨確診。此前同一樓宇已有夫婦確診，分別為威院女清潔工及男兼職的士司機。該司機曾與另一的士司機同日光顧佐敦新華寶城餐廳，後者病發前3日則與一名的士司機在彬記見面（見圖）。至於為何安排隆亨長者之家院友送檢疫中心，張竹君解釋，因該院舍不太寬敞，擔心有環境污染，或有交叉感染，不適合原址檢疫。

另外，屯門新墟康和護老中心黃金分院亦有一職員確診。該職員負責在一個病區照顧約16至18名院友，與6名職員共事，全屬緊密接觸者。當中7至8人現病徵並送院，其中兩院友初步確診。

據伸手助人協會樟木頭老人度假中心簡介，中心設26間四人房及23間二人房，最多容納150人，加牀後則最多容納176人。香港傷健協會賽馬會傷健營、新啟用的亞博館安老院舍臨時檢疫中心，暫可提供共140個牀位供院友檢疫。

至於檢疫設施能否應付接連院舍爆疫，張竹君承認目前合適照顧長者及居住的檢疫設施有限。她呼籲院舍避免容許探訪，員工應分開不同樓層或區域工作，避免交叉感染，盡量勿共膳，休息時要戴口罩。

另有兩名患者從事長者照顧工作，其中一人早前到檢疫中心照顧院友，保護衣防感染措施做得不理想。另一人上門照顧長者，本身住在慈雲山慈正邨，因早前衛生署收集居民深喉唾液樣本而揭發確診，傳染期曾到兩至三個家庭照顧長者，相關人士需檢疫。

此外，威院一名46歲腎科女病人出院後確診，其從事食品加工的家人7月22日確診。該病人7月21日出院後轉送大埔康和護老中心，該院舍暫未驗出陽性個案。

袁國勇：除口罩最危險 應全禁堂食

籲收緊船員換班 無檢測禁入社區

本港確診連日創新高，港大微生物學系講座教授袁國勇昨向本報表示，上周三起實施的防疫措施仍未夠14日，不能說措施無效。他認為如所有市民不再外出用膳、做好手部衛生、戴口罩、盡量增加社交距離，相信本港疫情「接近到頂……預計這兩日會繼續有個案，但理論上不應再攀升，如果再攀可能是（措施）不足，但起碼目前（個案）未見幾何級數上升，在100至120宗徘徊」。

袁國勇表示，除下口罩是最危險的時刻，目前規定室內一定要戴口罩，反問「食肆是室內，為何准許食肆堂食？不應堂食，應全部賣外賣。」豁免檢疫人士方面，他認為不應讓未有檢測報告者走入社區，亦應收緊船員在港換班安排，「如果有100條船在香港海上隔離就『弊啦』！」

明報記者

（疫情第三波）