藏削尖鐵枝行山杖 17歲DSE生判感化

【明報專訊】17歲應屆文憑試考生去年11月在三罷「破曉行動」中被搜出鐵枝、行山杖等物品，早前承認各一項管有適合作非法用途的工具及管有任何物品意圖毁壞或損壞財產罪。辯方昨求情時表示，被告文憑試成績良好，有機會升讀大學，並有意修讀公共衛生相關科目。署理主任裁判官溫紹明判處他接受感化12個月，並寄語他重新開始人生，回饋社會。
被告呂皓翹（17歲）報稱學生，控罪指他於2019年11月12日在馬鞍山德信中學外管有適合作非法用途的工具，即一支尖的鐵枝、一支削尖的行山杖；另涉保管一個槌子及一個破碎玻璃用的槌子。
官：信被告關心社會方越法律界線
辯方呈上被告的感化報告及中學文憑試成績單，表示被告已真誠反省，又說被告文憑試成績良好，足夠入讀學士學位。溫官閱覽成績單後透露，被告大部分科目得「第4級」，成績不錯，認為讓他繼續讀書是最好的安排。
溫官又表示，案發時香港處於困難的情况，相信被告是出於對社會環境的關心，才做出超越法律界線的行為；若非受社會事件影響，被告很可能一生都奉公守法。他相信被告已上了寶貴的一課，「17歲就有案底」，承受很大代價。
【案件編號：STCC 1064/20】
（反修例風暴）
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