藏削尖鐵枝行山杖 17歲DSE生判感化

被告呂皓翹（17歲）報稱學生，控罪指他於2019年11月12日在馬鞍山德信中學外管有適合作非法用途的工具，即一支尖的鐵枝、一支削尖的行山杖；另涉保管一個槌子及一個破碎玻璃用的槌子。

官：信被告關心社會方越法律界線

辯方呈上被告的感化報告及中學文憑試成績單，表示被告已真誠反省，又說被告文憑試成績良好，足夠入讀學士學位。溫官閱覽成績單後透露，被告大部分科目得「第4級」，成績不錯，認為讓他繼續讀書是最好的安排。

溫官又表示，案發時香港處於困難的情况，相信被告是出於對社會環境的關心，才做出超越法律界線的行為；若非受社會事件影響，被告很可能一生都奉公守法。他相信被告已上了寶貴的一課，「17歲就有案底」，承受很大代價。

【案件編號：STCC 1064/20】

（反修例風暴）