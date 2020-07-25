車上搜出伸縮棍雷射筆 義載司機脫藏武器罪

着示威者留背包 官：沒證據知悉所藏物

被告吳啟南（39歲）被指於屯門井財街管有一支長50厘米的伸縮棍及一支雷射筆，意圖作非法用途。被告早前自辯稱，事發當日曾接載示威者，作為義載司機，不會檢查乘客留下的背包，故不清楚背包中的物品。署理主任裁判官張潔宜認為，若被告真誠相信背包中沒有違禁品，就不會主動提議乘客留下背包，但認為控方沒證據證明被告知悉背包中的物品為伸縮棍及雷射筆，故裁定被告罪名不成立。

工程師脫阻差罪 官：警供辭不可信

另外，報稱工程師的彭及鍵（28歲）於去年8月13日機場「和你飛」集會，涉阻撓警員鄧東華追截一名向警員投擲水樽的黑衣男子，昨亦在沙田裁判法院被裁定一項阻差辦公罪名不成立。裁判官王證瑜裁決時指出，片段可見被告當時手持電話在旁拍攝，並沒有專注於黑衣男及警員鄧東華身上，亦沒有出現鄧所指的「向其心口位置伸手」的畫面，無證據顯示被告曾故意阻撓警員的拘捕行動。王官又說，鄧在庭上供稱「被告用右手推開黑衣男」，與其書面口供所指的「（被告）拉去被我捉住的黑衣男」不一致；又在辯方再三盤問下不斷改變供辭，顯示其供辭充滿疑點，並不可信，認為控方未能在毫無合理疑點下證明控罪，遂裁定被告罪名不成立。

【案件編號︰TMCC1894/19、STCC3211/19】

（反修例風暴）