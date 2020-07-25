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7．28另案被告：高興3人脫罪 仍感法治已死

【明報專訊】除本案3名被告，去年7．28上環衝突中仍有39人涉暴動罪候審，部分被告的審訊日期更押後至明年2月及6月，預料審期接近兩個月。其中一名候審被告說，得悉本案3人脫罪固然開心，但他仍感「法治已死」，即使他認為本案判決屬正常，仍會「作最壞打算」準備入獄。

審訊排期至明年 嘆煎熬

阿和（化名）表示，被捕至今近一年，已適應保釋生活，現時有繼續學業及做兼職，惟審訊排期至明年，他慨嘆感到煎熬。阿和說「希望依件事快啲了結」，對未來不敢抱太大希望，即使有興趣升學，但一旦入獄便不能繼續學業，嘆謂：「有計劃，但冇乜意思。」

阿和又說，一直替本案3名被告擔心，認為他們有可能罪成，並解釋：「有個好既定嘅前設，香港已變成人治。」他說昨早醒來得悉3人脫罪，感到開心，但冷靜下來又覺得本案判決不會影響自己案件的審訊，又覺得3人脫罪純屬「僥倖」。

覺判決不影響自身案件 3人脫罪「僥倖」

翻查資料，當晚警方清場其間共拘捕49人，共有44名被告涉去年7．28於上環衝突被控暴動罪，控罪發生地點包括西環德輔道西近西邊街、德輔道西近皇后街、上環干諾道中與文華里交界附近。

該44名被告中有兩名被告棄保潛逃，本案3名被告則獲裁定罪名不成立，餘下仍有39名被告分成兩案候審，當中24歲被告簡健煌早前已表示打算認罪，正還押候判。

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪審訊 反修例運動 上環清場

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