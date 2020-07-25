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多案件未審結 不想慶祝 夫婦盼「畀勇氣」其他被告

【明報專訊】健身公司東主夫婦湯偉雄及杜依蘭、與少女李宛叡昨被裁定暴動罪名不成立，庭內即傳出旁聽公眾拍掌叫好及喜極而泣的歡呼聲。之後3人隨即步出被告欄與親友相擁。湯氏夫婦手拖手步出區院大樓時，向在場的人鞠躬致謝。湯偉雄說，裁決前他倆心情近乎崩潰，得知結果後隨即「鬆一口氣」。

湯偉雄說他們暫時不會慶祝，因仍有很多示威者的案件仍未審結，會待所有案件都得到公正裁決後才會慶祝。他說，感覺法庭裁決公正，而案件對他們的象徵意義不大，但或會對往後相類案件審訊有幫助。他同時感謝家人、律師團隊和一直支持他們的人，並希望其他於同日事件中被控暴動罪的被告能堅持下去，他們明白審訊的過程是非常煎熬，「希望畀到少少勇氣佢哋」。他們說，離庭後會去享用午餐，之後便回家探望3隻愛犬。

健身中心疫下入不敷支 取10萬元補貼

湯氏夫婦昨被裁定一項無牌管有無線電通訊器具罪名成立，各罰款1萬元。庭上代表兩人的資深大律師潘熙求情時透露，湯偉雄曾有普通襲擊、管有侵犯版權物品、危險駕駛等7項刑事定罪紀錄，但只曾被判感化令、社會服務令及罰款；杜依蘭則無定罪紀錄。

辯方另稱，兩人均為健身教練，2018年一同開辦健身中心，疫情前每月可賺約萬多元，但在疫情爆發後生意銳減，入不敷支。法官郭啟安聞畢說「政府有補貼㗎嘛」，潘熙稱夫婦有取得政府10萬元補貼，郭官回應：「咁都幾好呀，好彩有個補貼。」

判刑完畢後，辯方感謝法庭因應疫情而為審訊日期作遷就。郭官回應稱案件「一波三折」，早前仍擔心判刑需延期。

（反修例風暴）

相關字詞﹕杜依蘭 湯偉雄 暴動罪審訊 上環清場 反修例運動

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